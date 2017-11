Du Stade de France au Bataclan : la série d'hommages de Macron aux victimes du 13 novembre

Deux ans après les attaques meurtrière à Saint-Denis et à Paris, Emmanuel Macron effectue une tournée des lieux où les 130 victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont perdu la vie.

Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, a entamé le 13 novembre au Stade de France, en présence notamment de son prédécesseur François Hollande, une série d'hommages aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 qui avaient fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis.

Les journalistes et le public commencent à se rassembler avant la venu du #president pour l'hommage officiel #Bataclan#13Novembrepic.twitter.com/lEfFjX00vz — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 13 novembre 2017

Un important dispositif de sécurité a été déployé autour du Bataclan, où doit se tenir le dernier hommage, point d'orgue de cette journée de commémorations. 90 personnes ont perdu la vie dans cette salle de concert.

Tout le monde passe à la détection anti-explosifs dans l'espace réservé aux journalistes #Bataclan#13Novembrepic.twitter.com/mdIIa8Y5F9 — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 13 novembre 2017

Le reporter de RT France a constaté la présence de nombreux membres de la Brigade de recherche et d'intervention sur place au Bataclan.

L'arrivée de Bernard Cazeneuve au Bataclan a également été captée par la caméra de RT France. Nommé en avril 2014, l'ancien ministre de l'Intérieur était en première ligne face à la menace terroriste à l'époque des attentats.

Le président de la République est ensuite arrivé au Bataclan, accompagné de son épouse et suivi d'un cordon de sécurité.

Une tournée d'hommages

Le chef de l'Etat est arrivé peu après 9h au Stade de France, premiers des six lieux des attaques où s'est déroulée une cérémonie d'hommage silencieuse en présence des familles des victimes. Emmanuel Macron a été accueilli par le maire de Saint-Denis, Laurent Russier. Il a déposé une gerbe devant la plaque commémorative, où figure le nom de Manuel Dias, seul tué dans les explosions du 13 novembre aux abords du Stade de France.

Une minute de silence a ensuite été observée, en présence notamment des ministres de l'Intérieur Gérard Collomb, de la Justice, Nicole Belloubet, des présidents du Sénat Gérard Larcher et de l'Assemblée nationale François de Rugy, de la maire de Paris Anne Hidalgo, de la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et du député de Seine-Saint-Denis, Eric Coquerel.

Le chef de l'Etat et son épouse ont échangé de nombreuses poignées de main avec les familles présentes avant de repartir en voiture vers les restaurants et bars parisiens cibles des attaques en terrasse, Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, le Comptoir Voltaire et la Belle Equipe.

Lire aussi : Entre peur et indifférence, les Parisiens confient à RT France l'impact du 13 Novembre sur leur vie