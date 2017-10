Torrent de critiques contre Gattaz et sa proposition de «contrôle journalier» des chômeurs

Le président du Medef a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux après avoir proposé un «contrôle journalier» des chômeurs. De l'opposition aux associations, en passant par des anonymes, ses propos ont été condamnés en des termes très forts.

Le propos tenus sur les chômeurs par Pierre Gattaz, président du Medef, le 17 octobre, ont fait vivement réagir une partie de la classe politique et de la société françaises. Le chef du syndicat patronal avait jugé qu'il était nécessaire de procéder «par un contrôle journalier» à la supervision des recherches de travail effectuées par les demandeurs d'emploi afin de mieux faire la chasse à ceux «qui profitent du système».

Gattaz rassemble contre lui la gauche... et Florian Philippot

Maniant l'ironie, le député de La France insoumise (LFI) Adrien Quatennens a répondu à Pierre Gattaz sur le réseau social Twitter, en lui soumettant une idée pour l'aider à mettre en œuvre son plan : «Et pourquoi pas un bracelet électronique ?»

Le candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon – désormais à la tête du mouvement du 1er Juillet – voit pour sa part dans la proposition du patron du Medef, une manière «de nouer la corde au cou des suiveurs».

Voilà comment le "premier de cordée" entend nouer la corde autour du cou des suiveurs. https://t.co/Ptk9aXJ4Di — Benoît Hamon (@benoithamon) 18 octobre 2017

A l'instar de nombreux internautes, Yannick Jadot, député Europe-Ecologie-Les Verts (EELV), conseille à Pierre Gattaz de «contrôler» le million d'emploi qu'il avait promis en échange du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), le mécanisme de dévaluation fiscale en faveur des entreprises qui leur a rapporté des milliards d'euros.

Pierre #Gattaz ferait mieux de contrôler chaque jour où en est le million d’emplois qu’il devait créer en échange des milliards du #CICE — Yannick Jadot (@yjadot) 18 octobre 2017

Imbus de leur idéologie et de leur fortune, les valets de la mondialisation sauvage disent des horreurs sans sourciller

«Imbus de leur idéologie et de leur fortune, les valets de la mondialisation sauvage disent des horreurs sans sourciller», juge de son côté l'ex numéro deux du Front national (FN) et désormais président des Patriotes, Florian Philippot.

Imbus de leur idéologie et de leur fortune, les valets de la mondialisation sauvage disent des horreurs sans sourciller...#Gattazhttps://t.co/LNrDrhNwDz — Florian Philippot (@f_philippot) 17 octobre 2017

«Il faudrait surtout un "contrôle journalier" des patrons et multinationales du CAC40»

La société civile n'est pas en reste et a voulu, elle aussi, rebondir sur les propos du patron des patrons afin d'en dénoncer l'hypocrisie supposée. L'association Attac, estime par exemple qu'un «contrôle journalier» serait plus adapté aux patrons et multinationales du CAC 40, afin de retrouver le sommes placées dans les paradis fiscaux.

Il faudrait surtout un «contrôle journalier» des patrons et multinationales du CAC40 pour retrouver l'argent planqué dans ls paradis fiscaux pic.twitter.com/7tGa6gIkcP — Attac France (@attac_fr) 18 octobre 2017

Dans la même veine qu'Adrien Quatennens, Pascal Riché, journaliste à l'Obs et cofondateur de Rue89, suggère ironiquement de mettre une puce électronique aux chômeurs afin de pouvoir les géolocaliser sans problème.

Pierre Gattaz propose un «contrôle journalier» sur les chômeurs. #augmentonslesgattaz : pourquoi pas des implants pour les géolocaliser ?

https://t.co/zWuD0TgEdC — Pascal Riché (@pascalriche) 17 octobre 2017

Le journaliste Emmanuel Foulon dresse pour sa part un parallèle entre les propos de Pierre Gattaz et l'affaire Harvey Weinstein, jugeant qu'un tel contrôle journalier reviendrait à une forme de harcèlement.

Contrôler les chômeurs tous les jours: une autre forme de harcèlement #Gattazpic.twitter.com/3RMWNmV1CG — Emmanuel Foulon (@efoulon1) 18 octobre 2017

Enfin, l'ancien administrateur de l'association de lutte contre la corruption politique Anticor, Jean-Marc Alric, s'amuse du fait que les chômeurs seraient alors plus contrôlés que les fichés S...

#PierreGattaz patron du #MEDEF propose un contrôle journalier des #chômeurs 👎🏿 les fichés S non contrôlés sont mdr 😂 https://t.co/RY6ntVexWo — Jean-Marc Alric (@jmAlric11) 17 octobre 2017

Face au tollé soulevé par les propos du patron du Medef, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a volé au secours de ce dernier, tout en prenant le soin de garder ses distances avec sa proposition. Interrogé lors du compte-rendu du Conseil des ministres le 18 octobre, il a répondu : «Dans une discussion, rien ne doit être exclu. Un des partenaires, le président du Medef, pose cela sur la table de discussions. Il est légitime à le poser [...]», mais a laissé entendre qu'il doutait du succès de cette proposition.

