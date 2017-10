Transports, écoles, hôpitaux, police... les fonctionnaires n'en peuvent plus et se mobilisent

Un appel à la grève a été lancé par tous les syndicats de fonctionnaires le 10 octobre. 5,4 millions d'agents du service public se mobilisent contre la baisse des effectifs et la détérioration des conditions salariales.

Après plusieurs journées de mobilisation en septembre, le vent de la contestation continue de souffler le 10 octobre contre la politique portée par le gouvernement Philippe.

Cette fois, ce sont 5,4 millions de fonctionnaires qui souhaitent faire entendre leur grand malaise social : gel des salaires (comme en 1996 et en 2000), réductions d'effectif (120 000 postes supprimés d'ici 2022) et rétablissement du jour de carence... les sujets de dissension avec le gouvernement ne manquent pas. La fonction publique s'inquiète pour son avenir et défile dans toute la France.

Le cortège parisien se réunira place de la République à 14h et prendra la direction de la place de la Nation en passant par la place de la Bastille pour une manifestation qui s'annonce d'ores et déjà très suivie.

Un ras-le-bol général

Les enseignants sont appelés à faire la grève par la totalité de leurs syndicats qui annoncent déjà un mouvement très suivi. Au moins un enseignant sur deux ne travaillera pas le 10 octobre, selon une estimation du syndicat SNUipp-FSU.

Du côté des transports, les salariés de la SNCF appellent à une convergence intersyndicale des luttes contre les ordonnances sur la réforme du droit du travail et la hausse de la CSG. Les trois syndicats représentatifs à la RATP ont appelé à manifester à Paris.

Les aéroports seront également concernés par cette journée de mobilisation, puisque la Direction générale de l'aviation civile a recommandé aux compagnies aériennes de réduire de 30% leurs vols le 10 octobre, précisant que des perturbations étaient attendues sur l'ensemble du territoire.

Les salariés de la police, de la justice et des hôpitaux publics viendront également grossir les cortèges dans toute la France. Fait inédit depuis 2009, une dizaine de syndicats de praticiens hospitaliers (médecins, pharmaciens, dentistes) se sont joints à l'appel du secteur hospitalier (infirmiers, aides-soignants).

La crise de la fonction publique

Des suppressions de postes à la baisse du pouvoir d'achat, en passant par une détérioration de leur conditions de travail, les services publics cherchent à alerter l'opinion publique depuis plusieurs années et vivent très mal les annonces du gouvernement. Si Nicolas Sarkozy avait déjà réduit le service public de 150 000 personnes, Emmanuel Macron a promis de supprimer 120 000 postes au cours de son quinquennat. Une aberration pour des services qui se sentent déjà exsangues.

Le bras de fer social de l'automne s'intensifie

Le gouvernement dit ne pas privilégier une approche comptable, mais les syndicats s'inquiètent des signaux envoyés par le premier Ministre, Edouard Philippe, notamment lorsqu'il évoque la création d’un «comité action publique 2022» qui devra proposer des «réformes structurelles», ainsi que des «économies significatives et durables.»

Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT-Fonctions publiques a ainsi déploré : «Depuis le début du quinquennat, nous subissons une succession de mesures négatives.»

Après les manifestations du 12, du 21 et du 23 septembre, qui ont réuni des centaines de milliers de personnes à travers toute la France, le 10 octobre marque une nouvelle étape dans l'escalade des tensions entre la rue et le gouvernement.

