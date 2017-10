Mobilisation des fonctionnaires : grèves et manifestations à Paris et dans toute la France

Après les manifestations de septembre, la grogne sociale continue. Cette fois, c'est au tour des fonctionnaires de faire grève et de descendre dans la rue. Ils remettent notamment en cause le gel de leur salaire et les réductions d'effectif.

A l'appel de tous les syndicats de fonctionnaires, environ 5,4 millions d'agents du service public se sont mis en grève ce 10 octobre. Gel des salaires, réductions d'effectif (120 000 postes supprimés d'ici 2022) et rétablissement du jour de carence... Les nombreux points de dissensions avec le gouvernement ont poussé les fonctionnaires à organiser des manifestations dans plusieurs villes de France.

