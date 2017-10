Départ de Philippot = retour de Marion Maréchal-Le Pen ? Marine Le Pen met les choses au clair

Lors d'une prise de parole en Provence, où Marion Maréchal-Le Pen reste particulièrement populaire auprès des militants frontistes, la présidente du FN est revenue sur les raisons du départ de sa nièce – et a dissipé une certaine rumeur.

«Ce n'est pas parce que Florian Philippot n'est plus là [que Marion Maréchal-Le Pen] va revenir», a affirmé la présidente du Front national (FN), Marine Le Pen, lors d'une étape à Carpentras (Vaucluse) le 8 octobre dans cadre de sa tournée des fédérations.

Je ne crois pas du tout, contrairement à ce qui a été écrit abusivement, que c'est à cause de Florian Philippot qu'elle est partie

«Je ne crois pas du tout, contrairement à ce qui a été écrit abusivement, que c'est à cause de Florian Philippot qu'elle est partie, donc ce n'est pas parce que Florian Philippot n'est plus là qu'elle va revenir», a déclaré la présidente frontiste lors d'une conférence de presse à la fédération du FN de Carpentras, deux semaines et demi après le départ de l'ex-numéro 2 du parti, suivi de l'annonce par ce dernier de la création des Patriotes.

Marion Maréchal Le Pen, élue députée en 2012 dans la circonscription de Carpentras, s'est mise en retrait de l'arène politique pour des raisons personnelles un mois avant les élections législatives. La circonscription a été remportée en juin par La République en marche (LREM).

«J'accorde à Marion beaucoup plus de force de caractère que vous ne lui accordez, je ne pense pas du tout qu'elle serait jamais partie à cause de quiconque d'ailleurs, très objectivement», a ajouté Marine Le Pen. «Marion et Florian ont combattu au sein du FN ensemble pendant un certain nombre d'années avec leurs sensibilités personnelles certes, mais suivant la ligne politique qui est celle du Front national», a également précisé la députée du Pas-de-Calais.

Après avoir rencontré les cadres de la fédération, la présidente du FN doit s'exprimer devant 400 militants, lors d'un déjeuner.

Lire aussi : Marine Le Pen : «Ceux qui ont mené une aventure solitaire ont disparu et ce sera le cas de Florian»