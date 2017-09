Les Patriotes de Florian Philippot en passe de devenir un parti politique

Florian Philippot a annoncé le 29 septembre la création du parti politique Les Patriotes, quelques jours après son départ du Front national. Mais, il l'assure, ce ne sera pas un parti traditionnel.

L'ex vice-président du Front national va voler de ses propres ailes en politique. Auparavant président de l'association Les Patriotes, Florian Philippot a annoncé sur LCI que cette organisation devenait un parti politique.



«Les Patriotes deviennent une formation politique, juridiquement un parti mais pas un parti traditionnel. [...] Les Patriotes pourront adhérer à un autre parti ou un syndicat. Nous voulons fédérer.», s'est-il expliqué le 29 septembre.

📺@f_philippot : « @_LesPatriotes deviennent une formation politique, juridiquement un parti mais pas un parti traditionnel. » #LaMatinaleLCI — Les Patriotes (@_LesPatriotes) 29 septembre 2017

«Il faut que cette formation politique soit un point de ralliement des Patriotes. On met la France avant tout, on n'est pas sectaires donc les Patriotes pourront également adhérer à un parti politique ou à un syndicat à côté, ça ne posera aucun problème», a-t-il également assuré.

"Il y les Marcheurs, il y a les Insoumis et il y a maintenant les Patriotes" @f_philippot#LaMatinaleLCIpic.twitter.com/nFsxVmaaxx — La Matinale LCI (@LaMatinaleLCI) 29 septembre 2017

«J'ai toujours dit : "Je poursuis mon engagement politique"», a-t-il rappelé, réfutant l'idée d'avoir eu la création en tête de ce nouveau mouvement politique bien en amont : «Il y a encore huit jours je n'aurais pas imaginé cela», a-t-il plaidé.

«Le FN est en perte de repères»

Florian Philippot a dénoncé les récentes prises de position de son ancien parti politique. «Le FN est en perte de repères. Il demande autorisation du glyphosate, l'allègement de l'ISF, applaudit Valls…», a-t-il expliqué.

📺@f_philippot: « Les choix politiques de Marine nous ont séparés, je le regrette. Mais il faut se battre pour la France. » #LaMatinaleLCI — Les Patriotes (@_LesPatriotes) 29 septembre 2017

«Je ne suis pas là pour accabler Marine Le Pen. Nous avons beaucoup travaillé ensemble», a-t-il poursuivi. «Je n'en veux à personne. Le parti rattrapé par ses vieux démons, c'est leur affaire et une impasse», a-t-il ajouté.

«Beaucoup de Français pensent qu'on n'y arrivera pas avec cet outil-là, et qu'il faut quelque chose de plus moderne, et de plus large», a-t-il conclu.

Croyez en la France 🇫🇷 ! Devenez Patriote !

⬇️ https://t.co/aLDVrcF3cqpic.twitter.com/oWEmTEDSwo — Les Patriotes (@_LesPatriotes) 29 septembre 2017

Florian Philippot revendique 3 000 adhérents pour son mouvement, créé mi-mai, peu après la défaite de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.



