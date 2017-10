Harcèlement sexuel: la faute au sexisme ou à l'islam ? Dossier Tabou suscite à nouveau la polémique

Le dernier numéro de l'émission de Bernard de la Villardière, consacré au harcèlement, a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux. Si certains ont vu un signe du lien entre islam radical et sexisme, d'autres dénoncent une enquête biaisée.

Bernard de la Villardière est coutumier des sujets sensibles et son émission Dossier Tabou provoque régulièrement de vifs débats, notamment sur internet. Sa dernière enquête diffusée sur M6 le 1er octobre n'a pas fait exception : dédiée au harcèlement et au viol, elle a déclenché des réactions virulentes de la part de téléspectateurs divisés quant à l'interprétation du reportage et les éventuels liens avec l'islam qu'il sous-entend.

#DossierTabou enquête sur le harcèlement sexuel, ce soir à 21:00 pic.twitter.com/gFH8lH1KEL — M6 (@M6) 1 octobre 2017

Pour les besoins de l'émission, les journalistes se sont livrés à une expérience de rue. Quatre jeunes femmes postées dans une rue de Lyon, chacune vêtue d’une manière particulière (T-shirt, crop-top...) et tenant une pancarte sur laquelle on peut lire : «Ma tenue justifie-t-elle que je me fasse agresser ?»

Invités à réagir, les passants ont parfois eu des réactions pour le moins surprenantes : «Y’a que des femmes comme vous qui se font violer», «Je l'agresserais bien», «C'est à cause de femmes comme ça qu'il y a des viols, regardez comment elle est habillée»...

Rapidement, de nombreuses personnes s'émeuvent sur Twitter de ce qu'elles voient et associent la séquence à une question féministe.

Attention je vais vous apprendre quelque chose : si ce reportage vous révolte, et que vous voulez que la femme soit mieux considérée, vous êtes FEMINISTES #DossierTabou — Ali ✋🏻 (@dolceblondie) 1 octobre 2017

Un grand nombre de réactions identifient la source du problème dans un rapport des hommes aux femmes qui serait empreint de machisme et de violence.

Les lesbiennes savent se tenir quand une fille en mini jupe passe devant elles. Peut être que le pb ne vient pas des jupes... 🤔#DossierTabou — Ariane (@arianeprc) 1 octobre 2017

Les «mecs» sont largement pointés du doigt.

Façon les mecs pensent toujours qu'on vit pour eux, s'habille pour eux, se maquille pour eux smh #DossierTabou — Leslie Lawson 🍭 (@Spheremetisse) 1 octobre 2017

Parfois, c'est plus largement «la jeune génération» qui est évoquée.

Attristé et inquiet de voir que notre jeune génération est plus puritaine, réactionnaire et coercitive vis à vis des femmes. #DossierTabou — Alexis Buixan (@abuixan) 1 octobre 2017

Les réflexions de ces passants ont conduit de nombreux internautes à pointer du doigt le manque d'éducation des jeunes hommes.

Les mères doivent éduquer leur fils pour qu’il respecte les femmes et surtout qu’il se contrôle ce n’est pas un animal #DossierTabou — leaewlo (@Thebaul39298473) 1 octobre 2017

Cette analyse semble également partagée par Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, interrogée par Bernard de la Villardière dans le cadre de ce Dossier Tabou. Au moment de la diffusion de l'émission, cette dernière a d'ailleurs rappelé sur Twitter qu'elle mettrait en place «une campagne forte à destination des hommes».

"Nous travaillons à une campagne forte à destination des hommes. Les témoins doivent aussi intervenir #DossierTaboupic.twitter.com/YWJNZilmsT — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 1 octobre 2017

L'immigration et l'islam, facteurs explicatifs ?

Néanmoins, plusieurs autres téléspectateurs estiment que les remarques sexistes, violentes ou insultantes des passants filmés par l'équipe de Dossier Tabou ne posent pas tant la question du rapport des hommes aux femmes que celle de l'immigration et de l'islam. Comme le note Le Figaro, la plupart des hommes s'adressant en ces termes aux jeunes Lyonnaises dans la séquence sont en effet «d’origine nord-africaine».

"Arrêtez de ramener votre mentalité de Français ici"

Creil,territoire perdu de la République comme de trop nombreux quartiers#DossierTabou — Tiffany Joncour (@Tiffany_Joncour) 1 octobre 2017

D'autre part, certaines remarques filmées par les journalistes ne semblent pas laisser de doute quant à leur caractère religieux.

"Arrêtez de ramener votre mentalité de Français ici" #DossierTabou, dimanche à 21h sur M6 #DefendreLesFrancaispic.twitter.com/KpjMd3gxOw — Thibaut MONNIER (@MonnierThibaut) 30 septembre 2017

"C'est mieux de s'habiller comme une femme voilée".... #DossierTabou — Damien Rieu (@DamienRieu) 1 octobre 2017

Ces images n'ont pas manqué de faire réagir.

« Ici c’est la communauté musulmane. » Non bonhomme, ici c’est la France où chacun est libre de ses mouvements. #DossierTabou — Léa ن 🇫🇷 (@LeaFrct) 1 octobre 2017

Pour de nombreux internautes, le harcèlement mis en lumière par l'émission serait moins un problème lié aux hommes en général qu'à l'immigration et à l'«endoctrinement».

Immense tristesse de voir nos mères, éprises de liberté dans nos quartiers, rabrouées par des gamins endoctrinés. Révoltant. #DossierTabou — Amine EL-KHATMI (@Amk84000) 1 octobre 2017

Dans cette mesure, l'intervention de Marlène Schiappa apparaît à certains comme relativement préoccupante, car ne prenant pas en compte ce qu'ils estiment être la dimension religieuse du problème.

Refuser de "verbaliser" le lien entre fondamentalisme islamique et sexisme n'est pas anecdotique non plus. — Judith Waintraub (@jwaintraub) 1 octobre 2017

On est sauvé-e-s! @MarleneSchiappa promet une "journée d'éducation pour déconstruire les stéréotypes hommes-femmes" #DossierTabou — Judith Waintraub (@jwaintraub) 1 octobre 2017

Une controverse qui devient politique

La multiplication des réactions sur Twitter a rapidement conduit plusieurs responsables politiques à réagir, la majeure partie d'entre eux issus des rangs du Front national (FN). Tel est par exemple le cas de Philippe Vardon, qui a mis en cause l'immigration de manière explicite.

#DossierTabou : l'immigration n'est manifestement pas une chance pour les Françaises ! — Philippe Vardon (@P_Vardon) 1 octobre 2017

Florian Philippot a également réagi à la diffusion de Dossier Tabou. Sans mettre directement en cause l'islam et l'immigration, le président du mouvement Les Patriotes, nouvellement créé depuis son départ du FN, y a toutefois fait allusion en évoquant «la France [et] nos valeurs».

Pour les femmes : réaffirmer la République, la France, nos valeurs, nos lois, une éducation humaniste et exigeante 👍🇫🇷 #DossierTabou — Florian Philippot (@f_philippot) 1 octobre 2017

Constatant que le débat commençait à prendre de l'ampleur, plusieurs personnes ont alors dénoncé le biais des journalistes de l'émission diffusées par M6. Pour la journaliste Sihame Assbague, l'émission aurait donc volontairement «ciblé l'islam, les mecs de quartier, le rap».

#DossierTabou : cibler l'islam, les mecs de quartier & le rap pour tenter de dédouaner cette société de son système patriarcal. On connaît. — Sihame Assbague (@s_assbague) 1 octobre 2017

D'autres journalistes ont également reproché à l'émission de Bernard de la Villardière de ressasser des thèmes qui lui seraient chers.

Ah, 33è minute et #DossierTabou dégaine la "vision rigoriste de l'#islam". Retour aux fondamentaux. Le problème, ce serait l'islam… — Nils Wilcke (@paul_denton) October 1, 2017

De son côté, l'intéressé se dit tout à fait conscient des accusations d'islamophobie qui le guettent. «Des tas de gens, et notamment les journaux, vont trouver que je fais de l’islamophobie, je m’y prépare», assure-t-il au Figaro. «Peu leur importe si ce que je dis est vrai ou faux, mais je fais mon travail de journaliste», assure-t-il.

En effet, ce n'est pas la première fois que Bernard de la Villardière suscite une polémique en raison de séquences jugées racistes ou islamophobes. En mai dernier, c'était une émission consacrée aux Africains de Paris qui avait ému les réseaux sociaux. En septembre 2016, c'était une émission consacrée à l'islam qui avait déclenché d'innombrables réactions, certains y voyant une enquête journalistique osant briser les tabous, d'autres dénonçant un sensationnalisme flirtant avec l'islamophobie.

Lire aussi : Bernard de la Villardière dénonce «l'idéologie multiculturaliste à la con» des «bobos de merde»