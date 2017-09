Flashball, projectiles : la manifestation anti-réforme du droit du travail dégénère à Paris (IMAGES)

Alors que le cortège parisien s'est mis en route à 14h depuis la place de la Bastille, des affrontements entre certains individus et les forces de l'ordre ont éclaté à peine plus d'une heure plus tard. Des tirs de flashball ont été rapportés.

Des heurts ont éclatés entre la police et plusieurs manifestants lors de la manifestation parisienne contre la réforme du code du travail ce 12 septembre. Une dizaine d'individus, le visage masqué, ont chargé les forces de l'ordre en leur lançant des projectiles.

Les militants radicaux montent à l'assaut de la police #Greve12Septembrepic.twitter.com/RrSYsOvXYo — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 12 septembre 2017

Le journaliste de RT sur place rapporte qu'au moins un manifestant a été touché par un tir de flashball.

Un cocktail Molotov a été tiré en direction des forces de l'ordre.

Cocktail molotov jeté sur la police #Greve12Septembrepic.twitter.com/lJQL928Z5V — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 12 septembre 2017

Un canon à eau a été utilisé pour disperser les casseurs.

Canon à eau en action #Greve12Septembrepic.twitter.com/6eUrcndAOl — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 12 septembre 2017

Les forces de l'ordre ont également eu recours au gaz lacrymogène ainsi qu'à leurs matraques pour mettre un terme aux débordements.

Des dégradations ont eu lieu sur le parcours : des vitrines ont notamment été brisées. Des banques ont été vandalisées, ainsi que des panneaux publicitaires, comme en témoigne plusieurs images diffusées sur les réseaux sociaux.

Nombreux débris de projectiles après les affrontements entre militants radicaux et la police #Greve12Septembrepic.twitter.com/FYddGTlpSM — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 12 septembre 2017

Au milieu des projectiles, entre manifestants et forces de l'ordre, l'agitation a néanmoins su céder momentanément le pas à la poésie et à la musique.

Un homme nu chante devant les policiers en plein affrontement #Greve12Septembrepic.twitter.com/tGOimfIQnl — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 12 septembre 2017

En dépit de ces débordements, la première journée de mobilisation contre la réforme du code du travail a été qualifiée de «réussie» par le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT), Philippe Martinez. Plusieurs partis politiques, parmi lesquels la France insoumise, le Parti communiste français ou le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) avaient également appelé à descendre dans la rue.

