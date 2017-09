La circulation à Paris perturbée par des forains (IMAGES)

Plusieurs dizaines de camions de forains perturbaient la circulation à Paris, répondant ainsi à l'appel de Marcel Campion à la profession de se joindre à la mobilisation contre la réforme du Code du travail.

Peu avant 7h, les forains ont brièvement bloqué la place de l'Etoile, en haut des Champs-Elysées, mettant leurs camions en travers des artères qui permettent d'y accéder, avant de tourner autour de la place et de l'Arc de Triomphe, dans un concert de klaxons.

La circulation était toutefois possible sur la partie extérieure de la place de l'Etoile.

La préfecture de police a appelé sur Twitter les automobilistes parisiens à éviter les Champs Elysées.

#manifestation#circulation Automobilistes, évitez l'axe Place de l'Etoile / Place de la Concorde — Préfecture de police (@prefpolice) 12 septembre 2017

«On bloque le périph', ici [place de l'Etoile], tout Paris, et dans d'autres villes de France. Il y a 400 camions qui arrivent en opération escargot», a affirmé à l'AFP un manifestant, qui n'a pas souhaité donner son identité.

«Peut-être qu'ils vont enfin nous entendre. On est déterminés, on n'a rien a perdre, c'est ça ou on crève. On ne demande pas de subventions, on veut juste bosser», a ajouté ce forain d'Ile-de-France, vêtu d'un t-shirt portant l'inscription «Sauvez nos fêtes. 35 000 familles, 200 000 emplois en danger».

Avec nos amis forains mobilisés contre la #LoiTravailXXLpic.twitter.com/1LuZszxLky — Florian Philippot (@f_philippot) 12 septembre 2017

Parmi les personnalités politiques, Florian Philippot, vice-président du Front national (FN), a rejoint la mobilisation des forains, comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Alors que plusieurs syndicats appellent à des grèves et manifestations contre la réforme du Code du travail, vue par les syndicats comme une remise en cause des droits des salariés, le «roi des forains» Marcel Campion appelle sa profession à manifester contre une ordonnance datant du 19 avril et qui concerne les forains.

Cette ordonnance impose aux municipalités d'organiser un appel d'offres pour tous les emplacements publics d'animation.

«C'est la mort de notre métier. C'est la fin d'une tradition foraine où les forains reviennent au même endroit chaque année», avait déclaré lundi Marcel Campion, connu pour exploiter notamment la grande roue de la place de la Concorde à Paris.

