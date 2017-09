Scènes de pillages après les ravages de l'ouragan Irma à Saint-Martin (IMAGES)

La ministre des Outre-mer Annick Girardin, de retour de Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage de l'ouragan Irma, a évoqué des pillages qui se sont produits sous ses yeux. Des vidéos attestent de ces incidents.

Lors d'un point-presse au CHU de Pointe-à-Pitre, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a déclaré que des pillages avaient été lieu «juste devant [ses] yeux», lors de sa visite à Saint-Martin, île meurtrie par l'ouragan l'Irma.

«Il ne s’agit pas de besoins d’eau ou alimentaires. Moi, quand je suis passée, il s’agissait de télévisions», a-t-elle précisé sur BFM TV. Une version confirmée par des images publiées sur les réseaux sociaux.

Plusieurs témoignages recueillis sur place ont aussi déjà fait état de pillages de magasins après l'ouragan. Des photos de l'AFP montrent également plusieurs personnes en train de dévaliser un petit commerce à Quartier-d'Orléans à Saint-Martin.

© Lionel CHAMOISEAU Source: AFP Un magasin pillé à Saint Martin

«La plus grande urgence c'est la question de la santé, de l'arrivée de l'eau et de nos capacités alimentaires qui vont arriver et puis la deuxième c'est l'ordre public», ajouté la ministre, précisant que 400 gendarmes étaient envoyés sur zone pour «prendre le relais de ceux qui ont vécu comme les autres le cyclone».

L'île de #SaintMartin est dévastée et devient la proie de pilleurs sans scrupule pic.twitter.com/pEXWucZwgh — RCI Guadeloupe (@RCI_GP) 6 septembre 2017

«Nous avons envoyé un procureur de la République, qui va arriver sur place à Saint-Martin, j'espère dans les meilleurs délais, qui va pouvoir contribuer évidemment à assurer l'ordre public aux côtés des forces de police et à recueillir, éventuellement inciter les gens à porter plainte si nécessaire comme cela semble être le cas», a de son côté déclaré le ministre de la justice Nicole Belloubet le 8 septembre sur RTL.

Ces pillages, qui ont aussi lieu sur la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, constituent un problème «grave», a affirmé vendredi le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Ce dernier a annoncé que l'aéroport et le port de la partie néerlandaise de cette petite île, très endommagés, avaient été «rouverts pour usage militaire» afin notamment de faire revenir l'ordre sur l'île. «Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire parvenir l'aide à la région», a-t-il ajouté.



Le bilan provisoire du passage de l'ouragan Irma est de huit morts et 23 blessés dans les Antilles françaises.

Lire aussi : Scènes de désolation sur l'île de Saint-Martin, détruite à 95%, au moins huit morts et 23 blessés