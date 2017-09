Scènes de désolation sur l'île de Saint-Martin, détruite à 95%, au moins huit morts et 23 blessés

Après le passage de l'ouragan Irma, le 6 septembre, l'île en partie française de Saint-Martin, aux Antilles, a été détruite à 95%. Un bilan provisoire fait état de 8 morts et 23 blessés. L'île de Saint-Barthélémy a également été en partie détruite.

Huit morts sont à déplorer sur l'île française de Saint-Martin, après le passage de l'ouragan Irma de catégorie 5, selon le préfet de la Guadeloupe Eric Maire. Ce bilan provisoire fait également état de 23 blessés.

Selon un communiqué de l'Elysée, Emmanuel Macron se rendra «dès que possible» dans les zones touchées.

J'accueille @EmmanuelMacron qui rejoint le Premier Ministre et le Gouvernement en cellule de crise @Place_Beauvau. #OuraganIRMApic.twitter.com/hipnXxgyt7 — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 6 septembre 2017

Le 6 septembre au soir, à la sortie de la cellule de crise activée par le ministre de l'Intérieur, le président a également annoncé des mauvaises nouvelles à venir : «Je peux d'ores et déjà vous dire que ce bilan sera dur et cruel.»

«On va compter les vivants»

Le président du conseil territorial Daniel Gibbs de Saint-Martin s'inquiète pour les survivants, alors qu'un autre ouragan est annoncé pour la fin de semaine : «Si on a un autre cyclone qui nous tombe dessus samedi, [...] ce n'est pas le nombre de morts qu'on va compter, c'est les vivants.»

Des images de dévastation et de crues envahissent les réseaux sociaux alors que les deux communautés antillaises d'Outre-mer, Saint-Barthélémy et Saint-Martin ont été ravagées par les éléments.

Auteur: D. Zook

Interrogé sur Franceinfo, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a prévenu que les chiffres allaient «bouger évidemment dans la journée», et que les «informations [étaient] parcellaires» en raison des difficultés à communiquer avec les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

VIDEO - voici ce que donnait #Irma la nuit derniere à #SaintMartin, peu de temps avant le pic des vents. pic.twitter.com/hQ7uK4rRUt — Xavier Yvon (@xavieryvon) 7 septembre 2017

Un internaute a publié des images de Saint-Barthélémy sur son profil Facebook :

© Kevin Barrallon

La piste de l'aéroport est totalement inondée :

© Kevin Barrallon

La dévastation se poursuit dans les rues de l'île :

© Kevin Barrallon

Alors que l'eau monte et que les vents soufflent en rafales à 360km/h, les habitants s'inquiètent. «Sur l'île, on est tous pareils, on espère que le toit va tenir», témoigne une directrice d'hôtel à Saint-Martin.

Auteur: France24

Mer déchaînée, toits arrachés, bateaux projetés sur les routes, l'ouragan Irma a également «totalement dévasté» la petite île de Barbuda où une personne est décédée.

Auteur: RT

Les renforts et les soutiens arrivent

«Deux frégates ont aussi été déroutées et vont croiser au large de Saint-Martin et Saint-Barthélémy», a annoncé Gérard Collomb.

Les réactions des politiques arrivent également sur Twitter. Nicolas Sarkozy a voulu envoyer des «pensées particulières» à ses compatriotes des Antilles.

Soutien aux Caraïbes. Pensées particulières pour nos compatriotes de Saint-Martin et Saint-Barth. Nous sommes de tout cœur avec vous. #Irma — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) 6 septembre 2017

Benoît Hamon a aussi tenu à affirmer sa solidarité.

Solidarité avec les habitants des territoires dévastés par #Irma et urgence à lutter contre le réchauffement. https://t.co/MhNR2eDlNh — Benoît Hamon (@benoithamon) 7 septembre 2017

Nicolas Dupont-Aignan appelle de ses vœux une nouvelle façon de penser l'écologie.

#Irma "On ne peut plus raisonner comme avant, il faut arrêter le folklore écologique et prendre des mesures." #ITVJ-1 — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 6 septembre 2017

Jean-Luc Mélenchon s'est dit avec les habitants «dans l'épreuve» :

Pensées pour les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélémy qui subissent le passage d'#Irma. Nous sommes avec vous dans l’épreuve. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 6 septembre 2017

Certaines personnalités politiques, parmi lesquelles la maire de Paris Anne Hidalgo, vont plus loin dans la réflexion et voudraient une refonte des accords sur le climat.

Comme les crues ou les hausses de température, #Irma est une manifestation concrète du changement climatique. Il faut agir ! #BourdinDirect — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 7 septembre 2017

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, s'est également exprimé sur le sujet en suggérant le 7 septembre à Emmanuel Macron «un nouvel appel à Donald Trump» pour qu'il revienne sur le retrait des Etats-Unis de l'accord mondial sur le climat, après le passage de l'ouragan Irma.