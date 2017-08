Christophe Castaner assume-t-il vraiment ses propos sur la lutte antiterroriste ?

Après avoir défendu dans un tweet le projet de loi antiterroriste qui inscrt dans le droit commun des éléments de l'état d'urgence, et jugé liberticide par une partie de l'opinion, le porte-parole du gouvernement a étrangement supprimé son tweet.

Alors qu'il était invité sur le plateau de BFMTV le 27 août, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a fermement défendu la politique mise en oeuvre par Emmanuel Macron et notamment le projet de loi antiterroriste, jugé liberticide par une partie de l'opinion. Ainsi, l'ex-socialiste a déclaré : «Rien ne menace ma liberté si ça permet de lutter efficacement contre le terrorisme». Et de poster cette tirade sur Twitter, sans omettre de remplacer le «ma» par un «la» plus général.

Aussitôt, le secrétaire national du PS en charge des Relations avec le Parlement a suggeré sur Twitter qu'à travers cette phrase, Christophe Castaner considérait tout moyen de lutte contre le terrorisme comme légitime, même s'il constitue une atteinte à la liberté des citoyens. «Même la torture ?», a-t-il écrit sur son compte Twitter en taclant le porte-parole du gouvernement.

Ni même la torture et la gégène ?... #terrorisme#LeSensDesMotshttps://t.co/wjpKuXuirC — Eduardo RIHAN CYPEL (@Rihan_Cypel) 27 août 2017

Visiblement, Christophe Castaner a été quelque peu gêné de la tournure qu'a pris sa déclaration, puisqu'au matin du 28 août, son tweet avait tout simplement disparu de son compte, vraisemblablement supprimé par l'intéressé. Ce que n'ont pas manqué de remarquer les internautes. Christophe Castaner n'assumerait-il pas ses propos ?

Il suffit de demander. pic.twitter.com/QXTcJHMK6C — Felicis 🎶 小費利 (@XiaoFelicis) 28 août 2017

Le texte de loi antiterroriste, qui doit être débattu en deuxième lecture à l'Assemblée nationale en octobre prochain, a pour but d'inscrire dans le droit commun certains éléments constitutifs de l'état d'urgence censé prendre fin en novembre.

Juste avant que le Sénat ne vote ce projet de loi antiterroriste le 19 juillet dernier, plusieurs organisations avaient défilé dans les rues de Paris pour dénoncer son caractère liberticide.

Plusieurs syndicats étaient présents, dont l'Union syndicale solidaire et le syndicat Sud-PTT, venu «défendre les libertés», aux cris de «Etat d'urgence, Etat policier ! Nous ne lâcherons rien de nos libertés».

