Le suspect de l'attaque de soldats à Levallois arrêté au nord de Paris, son véhicule intercepté

Un individu a été interpellé sur une autoroute au nord de Paris, après que six militaires ont été blessés par un conducteur à Levallois-Perret. Des vérifications sont en cours pour déterminer l'identité du suspect, qui a été blessé par balle.

Un homme a été arrêté sur l'autoroute A16 au nord de Paris en direction de Calais, le 9 août, selon des sources policière à l'AFP.

🔴[ACTU] #Levallois Les BRI de la #police judiciaire ont intercepté sur l'#A16 un véhicule suspect. Vérifications en cours. pic.twitter.com/mTNOVXYt4n — Police Nationale (@PoliceNationale) 9 août 2017

L'individu, dont l'identité est en cours de vérification, a été sérieusement blessé par balle.

INFO BFMTV - Militaires attaqués à Levallois : un homme a été interpellé sur l'autoroute, des vérifications en cours pic.twitter.com/xZj6kuwHXB — BFMTV (@BFMTV) 9 août 2017

On ignore pour l'heure s'il s'agit de l'assaillant, qui a foncé le matin sur des militaires à Levallois-Perret. Toutefois, selon l'AFP, le véhicule ayant servi à l'attaque présumée a été saisi.

#Levallois Une source police me confirme l'arrestation de l'attaquant, sur une autoroute au nord de Paris. — Clément Lanot (@ClementLanot) 9 août 2017

Des images sont apparues sur les réseaux sociaux montrant un véhicule, qui serait vraisemblablement celui avec lequel l'attaque a été commise, entouré par des policiers.

«L'homme interpellé, né en 1980, est susceptible d'être l'auteur de l'attaque car il était à bord du véhicule recherché et a tenté de prendre la fuite», selon une source judiciaire.

Les policiers ont fait feu à plusieurs reprises et le conducteur blessé a été évacué, selon cette même source.

Le Parisien annonce également que lors de l'interpellation, un policier a été blessé par un tir ami, le suspect n'étant pas armé.

Ce sont les Brigades de recherche et d'intervention (BRI) de Lille et Rouen qui sont intervenues sur cette portion d'autoroute entre Boulogne-sur-Mer et Calais, selon une source proche de l'enquête. Pour échapper à son arrestation, le conducteur a percuté un ou plusieurs véhicules et les policiers ont alors fait feu, selon la source judiciaire.

Le 9 août vers 8h du matin, au moins six militaires de l'opération Sentinelle ont été blessés, dont deux sérieusement après qu'un véhicule les a percutés avant de prendre la fuite, à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a évoqué un «acte délibéré».

La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l'enquête. Les deux militaires grièvement blessés ont été transportés à l'hôpital militaire Percy de Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Selon le ministre, c'est «la sixième fois» que des militaires de l'opération Sentinelle, qui mobilise 7000 soldats en permanence sur le territoire national depuis les attentats de 2015, sont pris pour cible.