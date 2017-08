271 Français de retour du djihad, «la menace terroriste reste très élevée» prévient Gérard Collomb

Dans un entretien au JDD, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb revient sur le cas des Français rentrant en France après avoir fait le djihad en Irak et en Syrie. Parmi ces 271 individus très surveillés, 54 sont des mineurs et 20% des femmes.

On les appelle déjà les «returnees» (anglicisme formé des mots «return» et «refugees») : les Français partis combattre dans les rangs de l'Etat islamique en Irak ou en Syrie et de retour dans l'Hexagone occupent particulièrement les autorités, comme l'admet le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb au JDD ce 6 août. Officiellement, leur nombre s'élèverait à 271, dont 54 mineurs, soit une faible proportion des quelques 1 910 Français considérés comme djihadistes par l'Etat français en 2016.

Si ce nombre peut paraître relativement faible, c'est que le retour de ces djihadistes n'est pas facilité sur le terrain. En effet, la vigilance de l'Etat islamique, qui piste les déserteurs, et l'imperméabilité accrue de la frontière turco-syrienne, sont des obstacles de taille, nécessitant un solide réseau dont ces individus souvent isolés, parmi lesquels 20% de femmes, ne disposent que rarement. Ces djihadistes français font l'objet d'un traitement judiciaire systématique par le procureur de la République de Paris, assure Gérard Collomb, qui précise en outre que nombre d'entre eux seraient actuellement incarcérés.

«La menace terroriste reste très élevée», met toutefois en garde le ministre, qui annonce que sept tentatives d'attentats ont été déjoués depuis le début de l'année. Selon lui, le profil des nouveaux terroristes explique la difficulté d'anticipation des actes. «Des gens fragiles psychologiquement, qui peuvent passer subitement à l'acte…», décrit le ministre. Aujourd'hui, près de 19 000 personnes sont signalées pour radicalisation à caractère terroriste.

Récemment, plusieurs cas d'Européens partis combattre avec l'Etat islamique en Irak et en Syrie ont été médiatisés, à l'instar de cette jeune Saxonne ayant rejoint les djihadistes irakiens et ayant supplié son pays d'origine de lui permettre de rentrer. Pour d'autres, le combat se poursuit jusqu'au bout. La France aurait d'ailleurs passé un accord tacite avec les forces de sécurité irakiennes, les engageant à faire en sorte que les djihadistes français partis en Irak ne reviennent jamais dans l'Hexagone – c'est-à-dire les autorisant à les exécuter.

