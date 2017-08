Neymar au PSG : entre le rêve et l'indécence, le cœur des internautes balance sur Twitter

Le transfert de Neymar du Barça au PSG et son coût faramineux de 222 millions d'euros n'ont pas manqué de faire réagir les internautes. Si certains sont aux anges, d'autres s'exaspérent d'un engouement qu'ils jugent déplacé.

L'arrivée de l'attaquant Neymar au Paris Saint-Germain a fait couler beaucoup d'encre et met en émoi de nombreux internautes, depuis son officialisation le 4 juillet. Le transfert du joueur depuis l'équipe de Barcelone, pour la somme de 222 millions d'euros, est à ce jour le plus cher jamais réalisé. Pour certains, l'enthousiasme est au rendez-vous. D'autres, plus amers, s'indignent d'une telle débauche d'argent.

Certains peinent encore à y croire, submergés par l'émotion.

À chaque photo de Neymar avec le maillot du PSG je me dis c'est pas possible c un montage mdr — Serhat (@Serhat_More) 4 août 2017

D'autres, quoique supporters d'un autre club que le PSG, se montrent plutôt beaux joueurs, tout en tempérant les ardeurs des Parisiens sur leurs chances de victoire en Ligue des champions.

Les parisiens bravo pour Neymar mais croyez pas vous aller gagner la Ligue Des Champions grâce à lui #NeymarJr10 — 🇧🇪🇨🇲 (@tnguefang) 5 août 2017

Néanmoins, l'engouement des fans du PSG pour les maillots floqués du nom de la star brésilienne n'a pas manqué d'attirer la suspicion de certains commentateurs, qui voient un fort recoupement sociologique entre amateurs de football et Français de niveau de vie moyen.

Sur les 10 000 maillots #Neymar achetés hier à 140 €, combien par des étudiants vociférant contre la baisse de 5 € des APL ? — J-Christophe Buisson (@jchribuisson) 5 août 2017

La CAF pourrait-elle avancer le versement de l'allocation de rentrée scolaire ? Ça aiderait bien pour acheter le maillot de #Neymar#Merci — LeChat (@sandlry) 5 août 2017

La propension du football à faire oublier les difficultés du quotidien semble agacer certains internautes, qui expriment leur ras-le-bol en des termes sortis droit du cœur.

Vous faites tous chier avec votre football et votre Neymar. pic.twitter.com/s9j208wKRP — IvoJima61 (@IvoJima61) 5 août 2017

D'autres, comme l'ex-député Les Républicains Jacques Myard, évoquent la devise panem et circenses (du pain et des jeux), qu'ils croient déceler derrière l'actualité footballistique du moment.

#Macron supprime le pain et nous demande de nous serrer la ceinture,mais il reste le cirque du #Foot avec #Neymar,les Français sont ravis ? — Jacques Myard (@JacquesMyard) 5 août 2017

C'est précisément le tapage médiatique autour de ce transfert qui agace d'autres internautes, qui estiment que cet événement sportif vient occulter l'actualité politique et économique du moment.

Chef ! le président #Macron est en perdition dans les sondages

- Vite, on fait le 20H le 13H et tous les Flash sur #Neymar — Jim 🇫🇷 (@JimHemaer) 5 août 2017

C'est l'argent, nerf du sport médiatique, qui irrite le plus certains commentateurs, qui jugent le prix de ce transfert indécent... et ne manquent pas d'établir un lien avec le prétendu désintéressement de Neymar et l'actualité du moment.

#Neymar déclare "Je n'ai jamais été motivé par l'argent." Pour 222 millions d'euros lui aussi est atteint du #syndrome@murielpenicaud ? — Ugo Bernalicis φ (@Ugobernalicis) 4 août 2017

L'arrivée très médiatisée du footballeur au PSG aura au moins eu les mérites de lancer des débats de théorie économique de haute volée sur les réseaux sociaux, prouvant que le football n'est pas un sport comme les autres.

Toi tu fais gagner exactement 0 euro à ton employeur contrairement à Neymar. Quel que soit la noblesse morale de ton travail. https://t.co/9lJ5sbz1jZ — Sofiane (@SofianeRaul) 5 août 2017

