Des politiques s'insurgent contre les critiques de Castaner adressées au général de Villiers

Après que le porte-parole du gouvernement a violemment critiqué l'ancien chef d'état-major des armées, l'accusant d'avoir «mis en scène» sa démission, plusieurs responsables (de droite comme de gauche) sont montés au créneau sur les réseaux sociaux.

Les critiques acerbes du porte-parole du gouvernement à l'encontre du désormais ex-chef d'état-major des armées n'ont pas été du goût de tout le monde. Parmi les membres de la classe politique, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes (Les Républicains, LR) Eric Ciotti s'est indigné sur Twitter, jugeant les propos de Christophe Castaner «scandaleux».

Les propos de #Castaner, porte-parole du Gvt sur le Général de #Villiers dont le parcours force l'admiration sont scandaleux. @Le_Figaro — Eric Ciotti (@ECiotti) 21 juillet 2017

Le maire (LR) du VIe arrondissement de Paris, Jean Lecoq, a quant à lui appelé Emmanuel Macron à se désolidariser des propos du porte-parole.

Les propos de #Castaner sur le général de #Villiers sont indignes. À #Macron de les démentir.Sauf à en être complice pic.twitter.com/3hAUFw01Xn — Jean-Pierre Lecoq (@jp_lecoq) 21 juillet 2017

Le secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine et député soutenu par le Front National Gilbert Collard s'est montré plus original, en choisissant de citer Louis Aragon : «Le poète a toujours raison qui voit plus loin que l'horizon», a-t-il écrit sur Twitter, faisant ainsi référence à la phrase de Christophe Castaner, qui avait reproché au général de Villiers d'être un «poète revendicatif».

De Villiers «s’est comporté en poète revendicatif», accuse Castaner: "le poète a toujours raison qui voit plus loin que l'horizon." ! pic.twitter.com/Nl22gA1SUO — Gilbert Collard (@GilbertCollard) 21 juillet 2017

A gauche, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et député de La France Insoumise, s'est lui aussi indigné des propos du porte-parole gouvernemental, ajoutant que le parti de la majorité présidentielle était composé de «comptables sans audace».

#Castaner se ridiculise en attaquant ainsi #DeVilliers. Dans le gvt Macron, aucun poète, ni revendicatif.. juste des comptables sans audace — Corbiere Alexis (@alexiscorbiere) 21 juillet 2017

Enfin, l'un des frères du général de Villiers, Emmanuel, a également réagi sur les réseaux sociaux, assurant que s'il y avait bien une personne qui n'était pas un poète (mais un homme pragmatique, doit-on sans doute comprendre), c'était bien l'ex-chef d'état-major des armées.

M.Castaner qualifie le Gal de"poête revendicatif". Trop beau pour être vrai:

S'il y a bien 1 type qui n'est pas un poête c'est P.de Villiers — Emmanuel de Villiers (@E2Villiers) 21 juillet 2017

Dans les colonnes du Figaro le 21 juillet, Christophe Castaner a blâmé le comportement du général Pierre de Villiers, qui a décidé de démissionner de son poste après avoir critiqué les coupes dans le budget de la Défense de 2017, déclarant : «Le chef d'état-major a été déloyal dans sa communication, il a mis en scène sa démission.»

Selon le porte-parole du gouvernement, le comportement de Pierre de Villiers a été inacceptable : «On n'a jamais vu un Cema [chef d'état-major] s'exprimer via un blog, ou faire du off avec des journalistes ou interpeller les candidats pendant la présidentielle, comme cela a été le cas. Il s'est comporté en poète revendicatif. On aurait aimé entendre sa vision stratégique et capacitaire plus que ses commentaires budgétaires.»

