Un an après, et sous haute sécurité, les Niçois rendent hommage aux victimes de l'attentat (IMAGES)

Les habitants de Nice ont très tôt commencé à rendre hommage à leurs concitoyens tués en 2016 pendant les célébrations du 14 Juillet sur la Promenade des Anglais. 86 personnes avaient perdu la vie dans cette attaque.

Un an après la terrible attaque terroriste qui a coûté la vie à 86 personnes pendant les célébrations de la fête nationale, le 14 juillet 2016, Nice rend hommage à ses victimes. Dès la matinée, les Niçois se sont présentés devant des portiques de sécurité pour cette journée sous haute surveillance.

Les premiers Niçois entrent dans la zone très sécurisée de l'hommage. Certains ont avec eux une rose blanche. #14Juillet #Nicepic.twitter.com/6qGFWdyDha — Guillaume Descours (@GuiDescours) 14 juillet 2017

Voila déjà 1 ans passer que la catastrophe de Nice a eu lieu rendons leur un hommage. pic.twitter.com/rfk6NLG6u7 — Nounours28000 (@Nounours9300) 14 juillet 2017

12 000 plaques

Dès 9h, l'ancien maire de Nice Philippe Pradal et des membres des familles des victimes ont entamé la mise en place de plaques commémoratives reprenant plusieurs fois le noms des victimes et devant former un message, choisi par les familles. Au total, dans la soirée, 12 000 plaques auront été disposées et leur message sera filmé par drone.

D'autres citoyens ont choisi d'honorer la mémoire des victimes à leur manière, comme ce fleuriste distribuant des roses blanches aux passants.

Nice : En hommage aux 86 victimes, des fleuristes offrent des roses blanches aux passants sur la promenade #14juilletNice#LCI#tf1lejtpic.twitter.com/pbcFtGYt2C — Ani BASAR (@ninita121) 14 juillet 2017

Des responsables sont aussi présents. Le maire de Nice Christian Estrosi est arrivé tôt le matin sur le quai des Etats Unis pour participer aux hommages. Il a déclaré aux journalistes présents que son expérience du silence de la Promenade des Anglais après l'attaque avait été un «bouleversement» dans sa vie.

"C’est un grand bouleversement dans ma vie", dit Estrosi à propos de l’attentat de Nice https://t.co/QgWl1P8428 — Infos Actus (@infosActus) 14 juillet 2017

Après l'attaque, le maire de Nice avait été critiqué pour les failles de sécurité constatées autour de la Promenade des anglais.

"Pour vous, avec vous, Nice reste debout": le mot de @cestrosi dans le Livre d'or de ce #14juilletNicepic.twitter.com/OoaLgGI94h — Benoit Guglielmi (@BenoitGuglielmi) 14 juillet 2017

Emmanuel Macron, après avoir assisté au défilé du 14 Juillet à Paris, se rendra à Nice durant l'après-midi pour participer à une cérémonie d'hommage aux victimes du terroriste. Il devrait également prendre la parole, et rencontrer les familles.

