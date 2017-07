Marine Le Pen porte plainte contre l'AFP, «usine à ragots diffamatoires»

La présidente du Front national a porté plainte contre l'agence de presse AFP et contre l'un de ses journalistes, après la publication d'un reportage sur l'enquête visant son parti. Elle estime que le reportage est diffamatoire.

Marine Le Pen, présidente du Front national, a annoncé qu'elle poursuivait l'AFP en justice, ainsi que l'un de ses journalistes, Guillaume Daudin. Elle accuse l'agence de presse d'être devenue une «usine à ragots diffamatoires» après la parution d'une enquête sur la refondation du Front national.

Je poursuis l'AFP et Guillaume Daudin en justice. Cette agence est devenue une usine à ragots diffamatoires. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 11 juillet 2017

Dans l'enquête qui a provoqué l'ire de Marine Le Pen, le journaliste Guillaume Daudin rapportait la méfiance de plusieurs cadres du parti envers leur propre formation politique ainsi que les déboires judiciaires de ce dernier. Problème : le journaliste relayait des témoignages anonymes de militants qui estimaient que Marine Le Pen aurait pu «profiter» du système de détournements de fonds sur lequel les juges enquêtent.

Interrogé par LCI, le conseiller régional FN d’Ile-de-France et avocat Wallerand de Saint-Just déplore que «l’AFP rapporte désormais des ragots et des rumeurs» et «publie des accusations anonymes sans apporter la moindre preuve». C'est contre cette «violation des règles déontologiques journalistiques» que Marine Le Pen a donc porté plainte, selon l'avocat.

En février dernier, la publication d'une infographie de l'AFP intitulée L’essentiel des programmes des principaux candidats, avait suscité une réaction similaire du vice-président du Front national Florian Philippot, qui la jugeait trompeuse et ne reflétant pas assez fidèlement les propositions de son parti. Il avait posté un tweet accusateur : «Sinon, pour savoir vraiment ce que nous proposons : Marine2017.fr rubrique "Projet" Directement à la source. Plus fiable que les Fake News».

Lire aussi : Condamné en appel, Brahim Zaibat devra verser 3 000 euros à Jean-Marie Le Pen pour son «selfie» volé