Jugée élogieuse à l'égard de Macron, une vidéo de France Info clouée au pilori sur Facebook

Une vidéo de France Info, dans laquelle on entend que le président français est vu comme un «sauveur» par ses homologues européens, suscite la réaction d'internautes, dénonçant un manque d'objectivité. D'autres ont abondé dans le sens de la chaîne.

«A Bruxelles, la macronmania est en marche», lance une voix off sur fond de musique cérémoniale, dans une vidéo sur le premier Conseil européen d'Emmanuel Macron à Bruxelles, publiée sur Facebook par le média France Info le 24 juin. Dans celle-ci, il est expliqué que le président de la République est surnommé «le new boy» par ses homologues européens.

«Auréolé de sa victoire à la présidentielle et aux législatives [...] il est considéré par ses homologues comme le sauveur, celui qui a fait barrage au Front national et au populisme», entend-on dans la vidéo. «Les chefs d’Etat et de gouvernement sont sous le charme du nouveau président français», précise encore France Info, omettant au passage les critiques formulées notamment par le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le Premier ministre polonais Beata Szydlo à l'encontre d'Emmanuel Macron, en marge du sommet de Bruxelles des 22 et 23 juin.

Déferlement de commentaires

Le ton de la vidéo n'a pas plu à de nombreux internautes, qui n'ont pas hésité à le faire savoir dans les commentaires sous la publication.

«Pensez juste à préciser quand vous balancez des vidéos de propagande. Ça nous évitera de perdre du temps. Sinon sympa la petite voix off et la musique d'ambiance, on ressent bien l'objectivité journalistique», a par exemple lancé un utilisateur de Facebook, alors qu'un autre parlait d'«idolâtrie macroniste».

«Bravo pour l'impartialité de la vidéo. On ne ne nage pas du tout en pleine propagande», a ironisé une autre personne. Sur le même ton, un internaute s'est demandé : «A quand le reportage où on le voit multiplier les pains, marcher sur l'eau, laver les pieds ?»

«On se croirait en URSS», a jugé un utilisateur de Facebook, alors qu'un autre, plus nuancé, s'interrogeait : «Rien à dire sur le fond mais est ce vraiment à France Info de faire ce type de vidéo communicante [sic] ? C'est de l'information ? Je n'en suis pas sûr.»

Face à ce déferlement de commentaires critiques, certains internautes ont défendu le président de la République. «J'ai voté pour lui aux deux tours de la présidentielle et je ne regrette rien. J'en suis même fière», a fait remarquer une internaute, rejointe par une autre : «J'ai voté les deux fois pour Macron et pour le moment je suis satisfaite.»

