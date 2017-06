«Leader du monde libre», «appel du 1er juin»: des éloges de Macron dans la presse moqués sur Twitter

Après que l'Obs et Le Point ont publié des articles particulièrement élogieux à l'égard du président français, pour sa réponse à Donald Trump sur l'accord de Paris, un certain nombre d'internautes ont dénoncé un manque de déontologie journalistique.

L'engouement autour d'Emmanuel Macron se poursuit de plus belle chez certains de nos confrères. Déjà largement applaudi pour sa prestation lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine à Versailles le 29 mai dernier, le chef de l'Etat se voit désormais ériger en maître du jeu international par des grands titres de presse français.

Très enthousiasmé par la réponse ferme du président de la République à son homologue américain, après l'annonce de la sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, Le Point titrait solennellement un article en ligne, le 2 juin : «Comment Emmanuel Macron est devenu le "leader du monde libre"». Avant d'opter pour une formule plus modeste : «Le coup de maître d'Emmanuel Macron» (néanmoins, l'URL de l'article atteste du titre original).

Potentialisations croisées... pic.twitter.com/FT6RZrgCxF — alanloff (@alanloff) 2 juin 2017

Selon Le Point, par sa prise de parole le soir du 1er juin – et notamment son «Make our planet great again» – le locataire de l'Elysée «a ringardisé le dirigeant de la première puissance mondial en 3 minutes et 6 secondes».

L'Obs de son côté, a publié un photomontage d'Emmanuel Macron en général de Gaulle... s'exprimant lors de l'appel du 18 juin 1940 à la résistance contre le nazisme. Et de titrer : «L’appel du 1er juin : Macron - De Gaulle, même combat ?».

ACCORD DE PARIS. L’appel du 1er juin : Macron - De Gaulle, même combat ?https://t.co/k1Oach5NiRpic.twitter.com/ToqzQQnNsT — L'Obs (@lobs) 2 juin 2017

Une entorse à la déontologie journalistique pour certains internautes

L'emballement du Point et de L'Obs pour le discours écologiste d'Emmanuel Macron a été vivement critiqué par de nombreux internautes, qui y ont vu un manque d'étique journalistique.

«Je crois qu'on les a perdus au Point», a par exemple tweeté l'un d'entre eux, en partageant l'article titrant sur le «leader du monde libre».

Je crois qu'on les a perdus au @LePoint. https://t.co/XYSC17FNR6 — AbdalahGeronimoCohen (@n0passaran) 2 juin 2017

Un autre internaute a également dénoncé, en des termes crus, la supposée «hystérie» des rédactions du Point et de L'Obs.

Potentialisations croisées... pic.twitter.com/FT6RZrgCxF — alanloff (@alanloff) 2 juin 2017

«Il n'a encore rien fait à part de la com, mais pour les médias propagandes c'est un "coup de maître !"», s'est emporté un utilisateur de Twitter.

Il n'a encore rien fait à part de la com, mais pour les médias propagandes c'est un "coup de maître" !!!! https://t.co/vE3Hi8UUYW — MaxMabl (@MaxMably) 2 juin 2017

Le parallèle entre l'appel de De Gaulle et celui d'Emmanuel Macron établi par L'Obs, en particulier, a soulevé des critiques sévères.

RIP journalisme — PhilipeReille (@PhilipeReille) 2 juin 2017

là faudrait s'arrêter de délirer à un moment ... ça devient gênant — Pierre Triollier DB (@PierreTDB) 2 juin 2017

Tant de soumission et ça se dit journaliste 😪😪 — Stéphane (@GreatSaiyan00) 2 juin 2017

Certains utilisateurs de Twitter ont jugé cette comparaison déplacée.

Je trouve cette comparaison déplacée. Combattre l'unilateralisme ce n'est pas Résister au nazisme. — ROLLINGER (@Froll75) 2 juin 2017

Heureusement que Macron le Résistant est là avec ses potes Camus et Jean Moulin pour nous sauver de cette Guerre, ah oui olala — High Glandeur (@Phoenix_909) 2 juin 2017

Un autre internaute est allé jusqu'à parler de procédé médiatique «pire que de la propagande».

Hahahahahahhahahaha L'obs sérieux c'est pire que de la propagande là ^^ — Jim Profit (@johnny_cage75) 2 juin 2017

Pour rappel, quelques jours plus tôt, c'est RT et Sputnik qui avaient été accusés d'être «des organes d'influence et de propagande» par Emmanuel Macron lui-même, lors de sa conférence de presse à Versailles avec Vladimir Poutine... Ces propos avaient fait vivement réagir sur Twitter, de manière diverse.

Des internautes à l'unisson avec les articles pro-Macron

D'autres internautes, au contraire, ont salué les choix éditoriaux de L'Obs et du Point. «Merci Le Point qui met à sa juste valeur le discours d'[Emmanuel Macron]», a par exemple tweeté l'un d'eux.

Merci @LePoint qui met à sa juste valeur le discours d'EM!Comment Emmanuel Macron est devenu"leader du monde libre" https://t.co/alVGecanwj — lainbec30 EnMarche (@lainbec30) 2 juin 2017

pas le même combat, mais un combat similaire où la survie de la planète est en jeu.Que #EmmanuelMacron prenne la tête de cette bataille! — Brutus (@Brutus2017) 2 juin 2017

La défense inflexible par Emmanuel Macron de l'accord de Paris et de la lutte contre le changement climatique, en outre, avait soulevé en France une vague d'applaudissements sur les réseaux sociaux.

Décidément E. Macron a parfaitement endossé le costume de Président. Réaction très adaptée à la prestation du Pt Trump. Bravo. — Aulagnier Jean (@JeanAulagnier) 2 juin 2017

bravo à macron d'avoir répondu immédiatement à l'autre idiot de trump qui ment et dit que des conneries — AliBaba2#stopFN (@Alibaba_Dino) 2 juin 2017

Macron montre à Trump qu'il ne se laissera pas guider. Macron s'impose. Il est intelligent, il fait un sans faute depuis son élection.Bravo — UnDahouAparis (@UnDahou) 2 juin 2017

