Macron : «Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des journalistes»

«Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence et de propagande», a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse aux côtés de Vladimir Poutine, affirmant que les deux médias ont «produit des contre-vérités sur [sa] personne».

«J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes», a déclaré Emmanuel Macron alors qu'il était interrogé par Xenia Fedorova, présidente de RT France, sur le refus de ses équipes de laisser des journalistes de RT accéder à son QG de campagne au soir des premier et second tours de l'élection présidentielle. Le président français s'exprimait au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue russe Vladimir Poutine au château de Versailles le 29 mai.

Assumant la «responsabilité de dire les choses», le président français a répondu de manière très directe à la question qui lui était adressée. «Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence et de propagande», a martelé le président français, affirmant que les deux médias auraient «produit des contre-vérités infamantes sur [sa] personne».

«La totalité des journalistes étrangers, y compris russe, ont eu accès à ma campagne», a-t-il tenu à faire savoir pour justifier cette décision qu'il a semblé assumer entièrement, sans pour autant donner davantage de précisions. «C'est simple, les règles sont ainsi et ce seront toujours les mêmes», a-t-il ajouté.

Des accusations sans preuves du camp Macron depuis le mois de mars

Dès début mars, l'équipe d'Emmanuel Macron avait déjà accusé RT France de véhiculer des «fake news» sur sa personne. «Nous accusons Russia Today (RT) et Sputnik d'être la première source de fausses informations véhiculées sur notre candidat et de travailler en symbiose avec des organisations fascistes ou d'extrême droite», avait déclaré Mounir Mahjoubi, conseiller du candidat d'En Marche ! à la chaîne britannique Sky News. Néanmoins, il n'avait pas apporté de preuves pour étayer ses accusations.

Au mois d'avril, ces accusations étaient réitérées par un membre de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron cité anonymement par un journal britannique. «Ce n'est pas un média comme les autres», confiait-il au journal The Daily Beast à propos de RT. «C'est un organe de propagande, c'est pour cela que nous avons décidé de ne pas les accréditer», avait ajouté cette source, sans non plus avancer d'éléments concrets. A l'époque, Xenia Fedorova avait déjà réagi, s'inquiétait d'accusations «sans le moindre exemple, sans la moindre preuve de ce qui était reproché» à RT. «Nous ne souhaitons pourtant qu'une chose : qu'on nous laisse faire notre travail de journalistes, comme n'importe quel autre média», avait-elle ajouté, précisant qu'elle avait «bon espoir» que les relations entre RT et l'équipe d'Emmanuel Macron s'améliorent.

Le 27 avril, le mouvement En Marche! avait ensuite déclaré à l’agence Reuters que RT France et Sputnik ne seraient pas autorisés à couvrir la soirée électorale d’Emmanuel Macron, accusant les deux médias d’être «des agences de propagande de l'Etat russe» et de véhiculer de «fausses informations». La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait qualifié le refus d’accréditation de «discrimination ciblée» envers les médias russes.

