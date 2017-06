«Pour lui, il faut voter sur internet» : des candidats aux législatives... sans bulletins de vote

Des électeurs se sont émus de constater que certains candidats aux élections législatives n'avaient pas de bulletins de vote à leurs noms, mais la préfecture d'Ile-de-France rappelle qu'il revient aux candidats de les livrer.

Le déroulement du premier tour des élections législatives a connu son lot de déboires dans plusieurs communes. Dès l'ouverture des bureaux de vote, plusieurs mairies ont constaté que les bulletins de certains candidats manquaient, une situation qui s'est détériorée au fil de la journée.

Une situation qui a contrarié des électeurs qui se sont interrogés sur le réseau social Twitter des raisons d'une telle absence.

Si certains se sont posé la question sur la régularité démocratique du scrutin dans ces conditions...

Dans ma mairie, il y avait deux tas de bulletins "non parvenus", je sais pas si c'est très démocratique... 🤔 — 에밀리 (@Winchesworth) 11 juin 2017

...d'autres ont fait part des réactions ironiques des assesseurs : «pour eux, il faut voter sur internet.»

Dans mon bureau il manque 3 bulletins sur 26.

Réponse d'une minette du bureau "pour eux faut voter sur internet" 😬😂🙄#JeVote — Cath Imini (@cath_imini) 11 juin 2017

Le manquement serait en fait dû aux candidats eux-mêmes, étant donné que la responsabilité de livrer les bulletins leur incombe, comme le précise la préfecture d'Ile-de-France à France Info. Prenant l'exemple de la 18e circonscription de Paris, la préfecture explique : «Carla Arenas n'a pas livré ses bulletins de vote dans les délais à la commission de propagande ou à la mairie de Paris. Camille Alix, elle, n'a livré que 20 000 bulletins sur 72 000. C'est de la responsabilité du candidat».

Dans le bureau 50 de la #circo7516 il y a 24 candidats mais 5 d'entre eux n'ont pas déposé de bulletins de vote #Legislatives2017pic.twitter.com/x3gVurSmme — Jean-Rémi Baudot (@jrbaudot) 11 juin 2017

4 candidats sur 26 n'ont plus de bulletins à 9h30 dans ma circonscription. Quel est l'intérêt de se présenter ? #legistatives2017 — Elie Majorel (@elieMAJ) 11 juin 2017

La préfecture ajoute cependant qu'il est toujours possible de voter pour ces candidats, en glissant un bulletin sensiblement identique en terme de taille dans l'urne, et en y inscrivant le nom du candidat et de son suppléant.

Lire aussi : Record historique d'abstention sous la Ve République : à qui profite la faible participation ?