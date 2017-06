Strasbourg : deux mères au sommet d'une grue pour défendre la cause des enfants handicapés

Deux femmes ont décidé de dénoncer la situation des enfants handicapés à l'école en accrochant des banderoles là où elles seraient le plus exposées.

Deux mères de famille sont montées au sommet d'une grue de chantier le matin du 7 juin à Strasbourg pour réclamer des auxiliaires de vie pour les enfants handicapés, a constaté un photographe de l'AFP.

Les deux femmes, l'une mère d'un enfant autiste et l'autre d'un hyperactif, sont montées à 4h30 sur la grue à une quarantaine de mètres de hauteur et y ont déployé des banderoles ornées des slogans «En marche pour l'école» et «Ecole MDPH [Maison départementale des personnes handicapées] : stop au sabotage».

À #Strasbourg, deux mamans en haut d'une grue pour demander des auxiliaires de vie scolaire https://t.co/4ywCEm7Swlpic.twitter.com/eUZRb9ygO8 — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) 7 июня 2017 г.

L'une de ces banderoles a été arrachée par le vent dans la matinée et les deux mères se sont réfugiées dans la cabine du grutier pour se protéger de la pluie, tombant en rafales par intermittence.

Strasbourg : les mamans de deux enfants handicapés en haut d'une grue pour réclamer des auxiliaires de vie https://t.co/KDBh1TDcfCpic.twitter.com/ykbWGJracJ — LCI (@LCI) 7 июня 2017 г.

La police et les pompiers ont été déployés sur place dans la matinée du 7 juin et des négociations ont été engagées par téléphone.