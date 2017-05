Trump à Bruxelles : des militants de Greenpeace escaladent une grue devant l’ambassade américaine

Cinq activistes de Greenpeace ont escaladé une grue et déployé une bannière jaune sur laquelle on pouvait lire : «Resist» devant l’ambassade américaine à Bruxelles, pour manifester contre la venue du président américain Donald Trump.

L’organisation de protection de l’environnement Greenpeace a mené une action ce 25 mai à Bruxelles à l'occasion de l’arrivée du président américain en Belgique afin de manifester contre sa position sur l’environnement. Cinq activistes ont escaladé une grue et déployé une banderole où il était écrit : «Resist» devant l’ambassade américaine où Donald Trump a passé la nuit. Un hélicoptère de la police fédérale surveillait la scène et la police était également présente au pied de la grue.

«C’est notre manière de mettre en garde contre la montée du populisme», a expliqué Joeri Thijs, le porte-parole de Greenpeace Belgique, cité par l’agence de presse Belga. «De plus en plus souvent, des responsables politiques élus prennent des décisions contraires à l’intérêt de la population et de la planète. Le climat, la paix et une société saine sont irrémédiablement liés», a-t-il ajouté.

