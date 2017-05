Des individus tentent d'agresser une élue FN... qui se trouve être experte en boxe thaïlandaise

Une conseillère municipale Front national a été agressée en pleine rue à Albi, par des individus qui lui reprochaient ses opinions politiques. Mais l'élue, qui pratique la boxe thaïlandaise, est parvenue à se défendre.

Le 9 mai dernier, Glawdis Ramadji, conseillère municipale Front national (FN) à Albi, dans le Tarn, faisait ses courses dans le quartier populaire de Lapanouse, lorsqu'un groupe de jeunes a tenté de l'agresser.

«Toi là ! Tu votes Front national. Tu ne remets plus jamais les pieds ici sinon on te fracasse», lui auraient-ils lancé, selon le témoignage de l'élue relayé par France 3 Occitanie.

La conseillère municipale affirme que deux de ses agresseurs ont immédiatement mis leurs menaces en application, la poussant et la tirant par le bras avec force. Manque de chance pour eux, Glawdis Ramadji pratique la boxe thaïlandaise depuis une quinzaine d'années et, selon son témoignage, est parvenue à se défendre et à s'enfuir.

Les auteurs de l’agression ont été interpellés peu de temps après la plainte que l'élue a déposée par la suite au commissariat d'Albi.

