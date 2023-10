Punaises de lit : «Un phénomène exponentiel» qui inquiète avant les Jeux olympiques de Paris

L'Insoumise Mathilde Panot a brandi une fiole comportant des punaises de lit le 3 octobre à l’occasion des questions d’actualité à l'Assemblée nationale. La prolifération de cet insecte inquiète à moins d'un an des Jeux olympiques de Paris.

C’est un sujet qui pourrait prêter à sourire mais qui prend de l’ampleur jusqu'à irriter le gouvernement français : la prolifération des punaises de lit dans les matelas, les fauteuils de certains cinémas, les trains, les métros et dans certains hôpitaux. Leurs piqûres peuvent occasionner des démangeaisons mais sont généralement bénignes.

La multiplication des cas, et le «bad buzz» sur les réseaux sociaux, inquiètent. L’opposition de gauche avait déjà alerté le gouvernement sur cette question il y a quatre ans. En toile de fond de cette petite secousse sanitaire, les JO de Paris 2024 et l’image de la France dans le monde.

«Un phénomène exponentiel», selon Mathilde Panot

La cheffe de file des Insoumis Mathilde Panot a brandi une fiole dans laquelle se trouvaient des punaises de lit lors des questions au gouvernement le 3 octobre à l’Assemblée nationale. Lors de cette séquence, l’Insoumise a évoqué un «problème national de santé publique» pour lequel le gouvernement «n’a rien fait», rappelant son engagement sur le sujet depuis 2019.

En effet, dès novembre 2019, elle avait, avec les élus de La France insoumise, déposé une proposition de résolution invitant le gouvernement à engager un plan d’urgence de prévention et de lutte contre les punaises de lit. Sur La Chaîne parlementaire le 3 octobre, Mathilde Panot a dénoncé «un phénomène exponentiel» qui «empêche les gens de dormir» et crée une «anxiété» et une «paranoïa», mais aussi «un isolement social». L’élue du Val-de-Marne préconise de reconnaître la punaise de lit comme «un problème de santé publique», d'interdire les produits chimiques auxquels les punaises seraient résistantes et enfin de «faire des services publics de désinsectisation» gratuits et recourant à la chaleur sèche, une méthode qui protégerait la santé des habitants et l’environnement.

Punaises de lit, on m'a ri au nez.



2019 : j’ai déposé une résolution pour un plan d’urgence de prévention et de lutte contre les punaises de lit.



On m’a ri au nez.



2020 : j’ai posé une question au gouvernement et fait des désinsectisations dans des logements.



On m’a ri au… pic.twitter.com/EXz2LJy0t6 — Mathilde Panot (@MathildePanot) July 19, 2023

Peur sur les JO

Au mécontentement des Insoumis, le gouvernement a répondu le 3 octobre en soirée sur les ondes de RTL par la voix de son porte-parole Olivier Véran qu’il organiserait une réunion interministérielle le 6 octobre. Celui qui avait géré la crise du Covid en France a ainsi affirmé que l’exécutif allait «apporter rapidement des réponses» expliquant le phénomène «du fait du réchauffement climatique» et concluant que «c’est le rôle du gouvernement d’apporter des réponses».

📹 Le gouvernement a été léger sur la question des infestations par les punaises de lit, alors qu'il y a des enjeux importants, et notamment un enjeu économique avec les Jeux olympiques et l'image de la France. @LCPpic.twitter.com/ApiobpSMeG — Thomas Ménagé (@Thomas_Mng) October 3, 2023

Une volonté de rassurer de la part du gouvernement alors que la presse étrangère s’est largement fait l’écho de ce phénomène. Le média étasunien CNBC évoque ainsi en titre d’un article : «Les punaises de lit piquent Paris, attisant les craintes à l'approche des Jeux olympiques», quand le Guardian britannique parle du «fléau des insectes» et évoque une «querelle politique». Enfin Skynews met en avant l’inquiétude de la municipalité parisienne, qui affirme «qu'il faut agir d'urgence» avant les Jeux olympiques. Si les punaises de lit représentent un risque sanitaire limité, certains élus, à l’image du RN Thomas Ménagé, estiment que c’est l’image du pays qui pourrait pâtir de cette polémique.