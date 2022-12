Le maire RN de Perpignan maintiendra la crèche de Noël malgré la demande de retrait de la Justice

Louis Aliot, maire Rassemblement national, a annoncé que le «Pessebre» (crèche de Noël catalane) installé dans le patio de l'Hôtel-de-Ville resterait en place jusqu'au 2 janvier malgré la décision de justice l'astreignant à la retirer.

Saisi par la Ligue des droits de l'Homme qui y avait déposé un référé, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné à la mairie de retirer sa crèche de Noël le 20 décembre dans la soirée en raison de la présence de personnage religieux jugés contraires au principe de laïcité, rapporte France Bleu. La ville sera soumise à une astreinte de 100€ par jour si elle ne s'exécute pas.

Mais l'édile ne l'entend pas de cette oreille : «Perpignan/ Crèche de Noël en mairie : malgré la condamnation prononcée cette nuit par le tribunal, elle sera maintenue jusqu'au 2 janvier», a-t-il annoncé dans un tweet.

Perpignan/ Crèche de Noël en mairie : malgré la condamnation prononcée cette nuit par le tribunal, elle sera maintenue jusqu'au 2 janvier ! https://t.co/FvaEyfEJik — Louis Aliot (@louis_aliot) December 21, 2022

Il a déclaré aussi lors de son arrivée à la mairie, selon le site d'information locale Ouillade, que de nombreux habitants de la ville avaient demandé d'installer ce Pessebre en raison de la «tradition catalane». Certains se seraient même manifestés pour aider la ville à régler l'amende. De son côté, la responsable de la Ligue des droits de l'Homme de l'Hérault, à l'origine de cette action en justice, a dénoncé «l'instrumentalisation de la religion par l'extrême droite à des fins politiques».

Elle a par ailleurs accusé les maires de Béziers et Perpignan de vouloir «violer la loi et la Constitution impunément» et jugé «problématique» que les préfets de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales n'aient «pas réagi» pour «faire appliquer la loi».

La présence des crèches de Noël faisant figurer des personnages chrétiens fait l'objet de polémiques tous les ans entre édiles qui font valoir la tradition et des tenants d'une vision rigoureuse de la laïcité. Les villes de Béziers et de Beaucaire, respectivement dirigées par Robert Ménard, allié du RN et Julien Sanchez, membre du RN, ont été visées par des affaires similaires cette année. Le 16 novembre, le Conseil d’Etat avait confirmé l'interdiction de la crèche de Noël de la mairie de Beaucaire.