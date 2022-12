Le tunnel du Mont-Blanc bloqué par des militants écologistes (IMAGES)

Les accès au tunnel du Mont-Blanc ont été bloqués par deux groupes de militants écologistes – l’un côté français, l’autre côté italien – appartenant au réseau international de «désobéissance civile» A22.

Record battu pour les membres de Dernière rénovation, qui auront tenu 1h30 avant d’être délogés par les forces de l’ordre et placés en garde à vue.

Ce 9 décembre, des militants écologistes français et italiens, membres respectifs des collectifs Dernière rénovation et Ultima Generazione, qui appartiennent tous deux au réseau international de «désobéissance civile» A22, ont bloqué les deux accès au tunnel du Mont-Blanc : celui de Chamonix, obstrué par la dizaine de militants tricolores, et celui d’Aoste, entravé par huit Italiens «et une poussette vide».

🦺 12h30. Une vingtaine de citoyens soutenant Dernière Rénovation et la campagne sœur Italienne @UltimaGenerazi1 bloquent les entrées du tunnel du Mont Blanc, à Chamonix côté français et à Aoste côté italien. [1]#A22networkpic.twitter.com/UgceVXBtPn — Dernière Rénovation (@derniere_renov) December 9, 2022

A en croire les témoignages, l’ambiance à Chamonix aurait été moins tendue que sur le périphérique parisien. Ces derniers mois, Dernière rénovation a en effet bloqué ce boulevard circulaire une dizaine de fois aux heures de pointe, suscitant la colère de certains automobilistes excédés par les actions en question.

Café contre cookies

Sur l’une des images postées sur les réseaux sociaux, un des chauffeurs de poids lourds bloqués aurait distribué des gâteaux aux militants, alors que de leur côté, ceux-ci ont partagé du café avec les chauffeurs.

13h47. Un camionneur (en gilet orange) distribue des gâteaux aux citoyens soutenant Dernière Rénovation.

Du côté italien, le blocage est levée et la circulation a repris dans un sens.

Du renfort policier arrive avec des pinces sur le blocage pour les bloqueurs enchaînés. [11] pic.twitter.com/OgW5ZAKJoV — Dernière Rénovation (@derniere_renov) December 9, 2022

Adeptes des sit-in, les militants de Dernière rénovation se sont récemment illustrés en perturbant une représentation de La Flûte enchantée à l’Opéra Bastille, en s’attachant au drapeau du Panthéon ou encore en se rassemblant devant l’Assemblée nationale et le ministère de l’Economie.

Par ces actions coup de poing, le collectif français entend interpeller les pouvoirs publics sur leur inaction supposée en matière de préservation du climat. Marotte de Dernière rénovation : l’appel à la rénovation thermique des bâtiments. «On est prêt à s’asseoir autant de fois qu’il le faudra», prévient Théoxane, du haut de ses 22 ans, assurant que la France est un «Etat hors la loi» suite à ses deux condamnations pour carences en matière de lutte contre le réchauffement climatique.