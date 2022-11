11 novembre : le périphérique parisien à nouveau bloqué par Dernière rénovation (VIDEO)

Une dizaine de membres du collectif écologiste Dernière rénovation ont effectué une énième opération coup de poing sur le périphérique parisien. En comparaison avec les précédentes, cette action de blocage s’est déroulée dans un calme relatif.

Après la grève des transports, le blocage du périph ? En ce jour du Souvenir, férié en France, certains Franciliens ont eu la mauvaise surprise de trouver sur leur route un sit-in de militants écologistes. «Alors que la nation se recueille aujourd’hui pour honorer la mémoire des braves qui ont combattu pour préserver la liberté de leurs concitoyens, Dernière rénovation demande au gouvernement que tout soit fait pour garantir celle des générations actuelles et futures», a twitté Dernière rénovation, derrière cette opération de blocage.

9h. En ce moment, un groupe de 10 citoyennes et de citoyens bloquent le périphérique parisien entre Porte de Choisy et Porte d’Ivry.#derniererenovation#A22Networkpic.twitter.com/rb5tqVLAzD — Dernière Rénovation (@derniere_renov) November 11, 2022

Pour mener à bien leur douzième action en moins d’un mois, les membres du collectif ont choisi cette fois-ci le tronçon entre la Porte de Choisy et celle d’Ivry. Vers 9h du matin, une dizaine de militants et autant de photographes, cameramen et journalistes ont fait irruption sur les voies du boulevard périphérique pour en bloquer la circulation.

Face au blocage, les automobilistes s’entraident

Contrairement aux précédents blocages, effectués en semaine aux heures de pointe, la tension n’est pas particulièrement montée à l’exception de quelques insultes et banderoles arrachées. Une partie des automobilistes bloqués sont même rapidement parvenus à dégager l’une des voies, en gardant les militants à distance.

L’attroupement a toutefois fini par totalement obstruer les quatre voies, jusqu’à l’arrivée de plusieurs dizaines de policiers, dont certains des compagnies d’intervention, qui ont renvoyé les automobilistes dans leurs véhicules et entamé une évacuation laborieuse de la poignée d’écologistes. L’opération aura, comme les précédentes, duré une trentaine de minutes.

Dernière rénovation milite pour l’adoption par le gouvernement d’un plan de rénovation thermique des bâtiments «à la hauteur de l’urgence» climatique. Des sit-in sur le périph aux interruptions de compétitions sportives, en passant par la mise en berne du drapeau du Panthéon, le collectif compte à son actif une douzaine d’opérations coup de poing depuis le début de sa «troisième vague» d’actions mi-octobre.