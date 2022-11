Revalorisation des salaires : journée de grève et de mobilisation dans tout l'Hexagone (EN CONTINU)

Une nouvelle journée de mobilisation est prévue pour ce 10 novembre dans tout le pays à l'appel des syndicats, principalement de la CGT, afin de demander une revalorisation des salaires. Plus de 150 rassemblements sont prévus dans toute la France.

Après les mobilisations des 18 et 27 octobre, une nouvelle journée de grève et de manifestation est prévue le 10 novembre, notamment dans les transports, à l'appel des syndicats, mais également dans d'autres secteurs sous l'impulsion de la CGT. L'objectif de la mobilisation est d'obtenir des revalorisations salariales. De nombreux rassemblements sont également organisés sur tout le territoire.

Large mobilisation dans les transports, d'autres secteurs touchés

Dans le métro parisien, cinq lignes sont entièrement fermées et neuf autres fonctionnent partiellement pendant les heures de pointe uniquement. Seules les lignes 1 et 14 fonctionnent normalement.

A la SNCF, les RER A et B sont très perturbés avec respectivement en moyenne un train sur trois et un train sur deux ou trois en fonction des heures de pointe. Il faut compter en moyenne quatre trains sur cinq sur le RER C. Le trafic demeure normal sur les lignes TGV.

Dans les autres secteurs, les agents de la fonction publique sont appelés par la CGT à faire grève, notamment pour une revalorisation du point d'indice, tout comme les professionnels de santé qui se mobilisent «pour défendre la déontologie de leur travail», selon la CGT Santé. A noter que pour cette dernière catégorie le syndicat CFE-CGC s'est joint à l'appel à la mobilisation.

L’Union syndicale assistance publique syndicat CGT des hôpitaux de Paris a par ailleurs appelé «les hospitaliers à se mettre en grève pour la hausse du point d’indice à 6 euros».

Plus de 150 rassemblements prévus, selon la CGT

S'exprimant auprès de l'AFP, Céline Verzeletti, secrétaire confédérale CGT, a fait savoir que «150 à 200 points de manifestation» sont prévus sur tout le territoire. D'après la carte des rassemblements, disponibles sur le site du syndicat, des défilés sont organisés à Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, Lille, Perpignan, Toulouse ou encore Biarritz.

A Paris, la manifestation s'élancera de la place de la République à 14h pour prendre la direction de la place de l'Opéra.