«La France a toujours été une terre d’immigration»: les propos de Macron font bondir à droite

Les propos du chef de l'Etat selon lesquels l'immigration fait partie intégrante de «l'ADN» de la France ont été fort peu appréciés à droite, entraînant une contestation de cette vision et la mise en avant du caractère récent de ce phénomène.

Dans une longue interview accordée au Parisien le 3 décembre pendant sa visite aux Etats-Unis, le président de la République a été interrogé sur la future loi sur l'immigration, dont le contenu sera présenté par Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale le 6 décembre.

«La nature du fait migratoire a beaucoup évolué et, depuis 2015, l’Europe a été soumise à des flux venant de toutes parts», a diagnostiqué Emmanuel Macron, avant d'affirmer que «la France a toujours été une terre d’immigration», et que celle-ci «fait partie de notre ADN». Selon lui, les différentes vagues d'immigration (italienne, espagnole, maghrébine, africaine) constituent une «force de notre pays», sans lesquelles plusieurs secteurs économiques n'auraient pu fonctionner par le passé et ne pourraient tout simplement pas «tourner» aujourd'hui.

Pour Zemmour, les vagues d'immigration ne sont pas identiques

«La France n'est pas une vieille terre d'immigration», a contesté Eric Zemmour lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de son parti Reconquête. Au contraire, selon l'ex-journaliste, si la France a «1 500 ans», elle n'accueille des immigrés «que depuis 150 ans». Les différentes vagues d'immigrés ne seraient, selon lui, pas comparables : «Les immigrés européens du XIXe et du XXe siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui», a lancé l'ancien candidat à la présidentielle.

Reprenant le même argumentaire, le délégué départemental du Rassemblement national (RN) de la Mayenne Jean-Michel Cadenas a qualifié sans ménagement Emmanuel Macron d'«inculte et menteur», soulignant que «la France n’a connu l’immigration qu’en 1870 avec les Italiens et les Polonais, chrétiens et respectueux !», à la différence des vagues d'arrivées suivantes. «Macron chante le refrain du parfait petit menteur», a abondé le mouvement de jeunesse du RN. Evoquant un «mythe» à propos de cette vision développée par le chef de l'Etat, il a jugé que ce dernier manipule l’Histoire «pour vous faire accepter et relativiser la submersion en cours».

«Toujours les mêmes fadaises», a balayé Nicolas Dupont-Aignan sur CNews le 4 décembre, en réaction à la volonté du chef de l'Etat de défendre un projet alliant «fermeté et humanité». Le dirigeant de Debout la France a au contraire estimé que «l'immigration submerge la France» et qu'Emmanuel Macron «ne contrôle rien». D'après lui, les immigrés «appauvrissent le pays» et «alimentent des tensions terribles», ce que le président de la République, «déconnecté de la réalité», ne saisit pas.

En dehors de l'arène politique, l'essayiste et ancienne membre du Haut conseil à l'intégration Malika Sorel, soutien de François Fillon à la présidentielle de 2017, a également pris le contrepied du chef de l'Etat sur CNews, affirmant que «la France n'a jamais été une terre d'immigration», à l'exception de l'arrivée d'artistes étrangers.

La France, longtemps terre d'émigration?

«La France s'est accrue sur place», démographiquement, souligne Malika Sorel. «En réalité, les premiers phénomènes migratoires démarrent en 1870», a-t-elle précisé en évoquant les arrivées d'Italiens et de Polonais. «Le président de la République se trompe», a-t-elle tancé.

Selon Emmanuel Macron, le nouveau texte consacré à l'immigration instaurera des «barrières» équilibrées qui permettront de préserver «un modèle généreux». L'accélération des procédures d'expulsion, l'atteinte d'un meilleur taux d'exécution des «obligations de quitter le territoire français» (OQTF), ainsi que la mise en place d'un titre de séjour spécifique pour les travailleurs sans-papiers, figurent parmi les principales mesures.