Le Pen, Ciotti, Zemmour... Dupont-Aignan prône une «alliance de la dernière chance pour la France»

L'ancien candidat souverainiste à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a de nouveau appelé à une union des droites et des souverainistes, qui associerait des figures du Rassemblement national, de Reconquête! ou encore des Républicains.

Former une «alliance de la dernière chance pour la France», telle est la proposition lancée ce 1er octobre à Yerres (Essonne) par Nicolas Dupont-Aignan aux autres leaders de droite, mais aussi à diverses personnalités souverainistes ou patriotes, lors de l’université de rentrée de son parti Debout la France

«Jean Lassalle, Florian Philippot, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Eric Ciotti, Marion Maréchal, Eric Zemmour, Michel Onfray, Rachida Dati, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella et tant d’autres… [...] Franchement, droit dans les yeux, il y a moins de différences entre nous tous, qu’entre Silvio Berlusconi, Matteo Salvini et Giorgia Meloni ! La seule différence, c'est qu'elle a gagné et que nous avons perdu», a exhorté l’ancien candidat souverainiste à la présidentielle.

Le 25 septembre en Italie, l'alliance des partis de droite Fratelli d'Italia (FDI) de Giorgia Meloni, la Ligue Matteo Salvini et Forza Italia (FI) de Silvio Berlusconi a remporté une nette victoire aux législatives en cumulant 43% des suffrages. Dans le détail, la Ligue et FI arrivaient, avec seulement 8% chacun, loin derrière le Parti démocrate (centre gauche) et les populistes du Mouvement cinq étoiles et leurs 19% et 15% respectifs.

Une situation qui contraste avec la France, où au lendemain du scrutin présidentiel, les principaux partis de droite avaient exclu tout front commun pour la conquête du Parlement.

En France, la droite continue sa marche en ordre dispersé

Dès le 25 avril, le Rassemblement national – qui ne se définit pas comme «de droite» – excluait toutes «alliances de partis», rejetant l’appel d’Eric Zemmour de former une «grande coalition des droites et des patriotes.» Le lendemain, malgré un score historiquement bas lors des présidentielles, c’était au tour des Républicains de Christian Jacob de rejeter toute alliance tant avec le RN que Reconquête!.

Le député Nicolas Dupont-Aignan a obtenu 2,06% des voix lors du premier tour de l'élection présidentielle, à l'issue duquel il avait appelé à voter au second tour pour la candidate RN Marine Le Pen. Ce alors même que plusieurs cadres de sa formation l'ont quittée en 2021 pour rejoindre le parti lepéniste.

Fin octobre 2017, il avait lancé avec le président du Parti chrétien-démocrate Jean-Frédéric Poisson la plateforme participative «Les amoureux de la France», elle-même aspirant à créer un rassemblement «à droite et chez les patriotes et les républicains» face aux «européistes et aux mondialistes» qu'aurait réussi à rassembler Emmanuel Macron. «Il faut inlassablement expliquer aux uns et aux autres que l’intérêt de la France passe avant l’intérêt de leur boutique ou de leur sectarisme» réaffirmait-il à RT France en mai 2019, à la veille des Européennes, prônant une «union des patriotes».