Eolien en mer : deux recours déposés contre le projet au large d'Oléron

Plusieurs ONG, préoccupées par la conservation des oiseaux, et la mairie de Saint-Pierre-d'Oléron, inquiète pour la pêche locale, ont annoncé le dépôt de recours gracieux pour modifier un projet de parc éolien prévu au large de l'île d'Oléron.

Dans une lettre rendue publique ce 12 septembre, huit associations demandent au gouvernement de retirer la décision, prise en juillet, de lancer le parc éolien en mer dit «Sud-Atlantique», à plus de 35 km des côtes, et «de considérer une implantation plus au large, en dehors de toute aire marine protégée et des voies de migration».

«Si vous décidiez malgré tout de ne pas retirer cette décision, nos associations se réservent le droit de contester votre refus devant le juge administratif», écrivent l'Association pour la protection des animaux sauvages, la Ligue de protection des oiseaux (LPO), la Société nationale de protection de la nature ainsi que d'autres ONG nationales et locales.

Un premier recours gracieux avait également été adressé le 9 septembre au ministère de la Transition énergétique par la mairie de Saint-Pierre-d'Oléron (6 600 habitants), commune la plus peuplée de l'île et tournée vers la pêche, a indiqué à l'AFP son maire Christophe Sueur.

Fin juillet, le gouvernement avait annoncé l'éloignement du projet par rapport à sa version initiale pour ne pas l'implanter dans un parc naturel marin mais cette nouvelle localisation reste implantée à la fois dans un endroit «riche en ressources halieutiques [...] où travaillent les 20% des bateaux qui rapportent la moitié du chiffre d'affaires» de la pêche locale, selon M. Sueur, et dans une zone de protection spéciale qui vise la conservation d'espèces d'oiseaux sauvages, selon les associations.

Ce projet prévoit la construction d'un parc éolien posé sur les fonds marins, d'une capacité d'environ 1 000 mégawatts (MW), avec une mise en service prévue après 2030. Il pourra être complété d'un second parc avec des éoliennes flottantes ou posées. Les associations, comme le maire de Saint-Pierre-d'Oléron, soutiennent pour leur part l'utilisation de l'éolien flottant dès le premier projet car cette technologie permettrait d'installer les éoliennes plus au large.

Le gouvernement veut accélérer le développement des projets éoliens

La France dispose actuellement d'un seul parc éolien en mer récemment installé, qui doit entrer pleinement en service d'ici à la fin 2022, au large de Saint-Nazaire.

Cependant, les projets du gouvernement visant à accélérer ce développement, avec un projet de loi en préparation prévoyant en particulier une simplification des procédures, se sont heurtés dernièrement aux craintes de certains défenseurs de la biodiversité. Par ailleurs, nombre de politiques notamment situés à droite de l'échiquier politique dénoncent dénoncent entre autres des projets susceptibles susceptibles de «défigurer» les paysages.

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a assuré la semaine dernière vouloir «concilier ce développement massif [des renouvelables] avec l'indispensable protection de la biodiversité, avec notre souveraineté alimentaire et avec la préservation de nos cadres de vie».