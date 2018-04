«Emmanuel Macron vient de s'offrir sa première humiliation internationale», selon Xavier Moreau

Invité à s'exprimer sur les frappes menées par les Etats-Unis et leurs alliés, le directeur de Stratpol a estimé que les preuves invoquées pour justifier cette action manquaient de fondement et qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû y engager la France.

Dans un entretien accordé à RT France le 14 avril, Xavier Moreau, directeur du centre d'analyses politico-stratégiques Stratpol, a déploré : «Ce qui est triste, c'est que la France reprend à son compte cette technique qui a été inventée par les Américains au début des années 2000 au moment de l'intervention en Irak et qui consiste à dire : "Nous avons des renseignements de nos services secrets."»

Et de questionner : «Mais quels services secrets ? La direction du renseignement militaire ? La DGSE ? Là, en plus, on apprend que ce sont des renseignements issus des réseaux sociaux. Bien sûr que ce ne sont pas des services de renseignement. Ni la DGSE, ni la DRM [la Direction du renseignement militaire] ne se commettraient dans des choses pareilles.»

Selon le diagnostic de Xavier Moreau : «Ce ne sont que des officines qui tournent autour du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense [...], des gens qui ont essayé de nous vendre en 2003, les armes de destruction massive de Saddam Hussein et qui ont repris du service pour fabriquer cette espèce de bobard grotesque qui fait qu'Emmanuel Macron vient de s'offrir sa première humiliation internationale.»

