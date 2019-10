Agriculture et énergie au programme de la visite de Poutine à Riyad

La deuxième visite d’Etat en Arabie saoudite du président russe a été l’occasion de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie. Mais Moscou et Riyad ont également prévu d’augmenter leurs échanges de biens agricoles.

Moscou et Riyad ont signé, le 14 octobre, plus d’une vingtaine d’accords industriels, commerciaux et financiers au cours de la visite d'Etat du président Vladimir Poutine en Arabie saoudite.

Parmi ces accords, la charte de coopération à long terme entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les producteurs extérieurs au cartel au premier rang desquels la Russie. Elle installe dans le long terme les accords de contrôle de volume de production d’hydrocarbures signés depuis 2016 entre les deux premiers exportateurs mondiaux de pétrole pour réguler les cours du brut. Parallèlement à la charte, les deux pays ont signé un protocole de coopération énergétique au niveau de leurs ministères respectifs de l’Energie.

Le Fonds d’investissement direct russe (RDIF), le groupe industriel saoudien SABIC et le russe ESN Group ont décidé d’investir dans la conception, la construction et l’exploitation d’une usine de liquéfaction de gaz en Extrême-Orient russe, dans la région de l’Amour. L'usine devrait avoir une capacité annuelle pouvant atteindre deux millions de tonnes, selon le RDIF.

RDIF, le Fonds d’investissement public saoudien (PIF) et le groupe d’investissement allemand KGAL sont, en outre, convenus d’investir 600 millions de dollars dans la création de Roal une co-entreprise de leasing d’appareils aériens en Russie. PIF, participera aussi à un investissement d’une valeur 300 millions de dollars dans NefteTransService (NTS), principal opérateur de fret ferroviaire russe, essentiellement tourné vers le transport d’hydrocarbures.

RDIF, PIF et la première entreprise pétrolière mondiale, Saudi Aramco, ont également signé des protocoles d’accord pour acquérir une participation de 30,76% dans le russe Novomet, qui est l’un des principaux producteurs d’équipements submersibles dans le pétrole.

La Russie et l'Arabie saoudite ont, en outre, prévu l’accroissement de leurs échanges en produits agricoles et alimentaires. Les deux parties ont signé un mémorandum prévoyant l’accroissement des livraisons russes de céréales, légumineuses, de bétail, et d’herbes fourragères, en échange de produits de la pêche et de fruits.

Dans le même temps, une déclaration d’intention a été signée entre la société spatiale russe Roscosmos et la Commission spatiale saoudienne sur la coopération en matière de financement de l’exploration spatiale et du système mondial de navigation par satellite GLONASS.

Au cours des quatre dernières années, les échanges commerciaux et le nombre de projets communs ont augmenté entre la Russie et l'Arabie saoudite. Le partenariat entre les fonds souverains russe et saoudien a débuté en 2015. Selon le RDIF, 10 milliards de dollars de capitaux à long terme ont été attirés par l'économie russe et plus de 30 projets conjoints sont actuellement mis en œuvre.