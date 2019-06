Poutine appelle les BRICS à défendre les règles du commerce mondial et se passer du dollar

Lors d'une réunion des BRICS en marge du sommet du G20, le président russe a appelé à défendre l'OMC. Il s'est aussi félicité du travail de la Nouvelle banque de développement des BRICS et a appelé à utiliser plus les devises nationales.

Le 28 juin, lors d’une rencontre des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en marge du G20 à Osaka, le président russe Vladimir Poutine a appelé les grandes économies émergentes à unir leurs forces pour défendre un modèle de relations commerciales internationales plus stable et plus équitable.

«La situation de l'économie mondiale est inquiétante […] Il est symptomatique que le commerce international ne soit plus le moteur de la croissance économique et qu'il supporte un fardeau de plus en plus lourd de protectionnisme, de restrictions à caractère politique et d'obstacles», a déclaré le dirigeant russe.

Vladimir Poutine a aussi appelé les membres de la communauté BRICS à utiliser de plus en plus les monnaies nationales dans les transactions internationales afin de stabiliser leur cours. Il a en particulier rendu hommage à la nouvelle banque de développement (NDB) des BRICS, qui a déjà financé 35 projets d'investissement d'une valeur supérieure à 9 milliards de dollars.

Basée à Shanghai, la NDB finance des projets d’infrastructure et de développement durable dans les économies émergentes. Elle a été créée en 2014 et a officiellement commencé à fonctionner un an plus tard.

Tout comme le Premier ministre indien Narendra Modi, Vladimir Poutine a volé au secours de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et estimé que «toute tentative de destruction de l'OMC ou de réduction de son rôle» serait contre-productive et plongerait le monde dans des conflits commerciaux. Narendra Modi a en outre plaidé pour une réforme de l’organisation «pour parvenir à un développement équilibré de l'économie mondiale de sorte que la croissance profite à tous».

Dans une allusion transparente à la politique suivie par l’administration américaine, le président chinois Xi Jinping a, quant à lui, qualifié le protectionnisme de source d'instabilité pour l'économie mondiale, appelant à des efforts communs pour protéger les membres de l'OMC de tels risques. Selon lui les BRICS devraient «augmenter [leur] résilience et [leur] capacité à faire face aux risques extérieurs» qui ont un impact sur «les intérêts communs [des Brics] et menacent la paix et la stabilité dans le monde».

Le groupe des cinq pays BRICS représente plus de 40% de la population mondiale. Les cinq pays ont un produit intérieur brut cumulé de 18 600 milliards dollars qui représente environ 23% du produit mondial brut. Selon les estimations du Fonds monétaire international, les États membres sont responsables de plus de la moitié de la croissance économique mondiale des 10 dernières années.



