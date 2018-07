«Guerre commerciale» américaine, partenariats : Vladimir Poutine s'exprime au sommet des Brics

Les dirigeants des Brics sont réunis ce 27 juillet en sommet à Johannesbourg pour une troisième et dernière journée. Le président russe Vladimir Poutine s'exprime lors d'une conférence de presse.

Le chef de l'Etat russe s'exprime ce 27 juillet à l'occasion de la journée de clôture du sommet des Brics à Johannesbourg. En amont de l'événement, Vladimir Poutine avait notamment annoncé qu'il discuterait avec ses homologues des Brics de sa prochaine rencontre avec Donald Trump, prévue pour 2019. Le ministre russe de l'Economie, Maxime Orechkine, a par ailleurs insisté sur le fait que le forum pourrait permettre d'aborder la nécessité de se détacher de la devise américaine, s'exprimant ainsi : «Dans tous les pays des Brics, on comprend de plus en plus qu'il faut s'orienter activement vers des échanges hors dollar.»

Dans une déclaration commune ce 26 juillet, les présidents russe Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping, sud-africain Cyril Ramaphosa, brésilien Michel Temer et le Premier ministre indien Narendra Modi ont fait part de «leur inquiétude concernant les effets des mesures de politique macro-économique prises dans certaines grandes économies avancées». Ce devrait de nouveau être le principal sujet discuté par les cinq dirigeants ce 27 juillet, au dernier jour du sommet. Dans leur viseur, les Etats-Unis, qui ont déclenché ces derniers mois les hostilités commerciales contre Pékin, Bruxelles et Moscou entre autres. Le président américain Donald Trump a notamment imposé des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium visant surtout la Chine et menace désormais de taxer de façon punitive la totalité des importations chinoises.

