Face aux sanctions de l'Occident, la Russie prolonge l’embargo sur leurs produits alimentaires

Ce 24 juin, le président russe a décidé de prolonger jusqu’à fin 2020 l’embargo sur les produits alimentaires occidentaux. Une mesure de réciprocité après la décision de Bruxelles et Washington de reconduire leurs sanctions économiques contre Moscou.

Vladimir Poutine a prolongé ce 24 juin jusqu'à fin 2020 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux, introduit en 2014 en réponse aux sanctions décrétées par les Américains et les membres de l'Union européenne en lien avec la crise ukrainienne.

Par cette décision, le président russe applique une nouvelle fois le principe de réciprocité. L'Union européenne et les Etats-Unis ont adopté et renouvelé plusieurs séries de sanctions antirusses depuis le début de la crise ukrainienne.

Dernier renouvellement en date : le 20 juin, l’Union européenne a décidé de prolonger d’un an et de six mois deux trains de sanctions économiques contre la Russie. Le premier vise à riposter au rattachement de la Crimée à la Russie en 2014, que l'UE juge illégal et dénonce comme une «annexion». Le second a été renouvelé «en raison de l'absence de progrès dans la mise en œuvre des accords de Minsk».

Certains pays européens souhaitaient assouplir ces sanctions mises en place en 2014, et reconduites depuis par période de six mois. D'autres demandaient au contraire un durcissement de ces mesures ou une prolongation d'un an.

Quelques heures avant la décision de Bruxelles de reconduire ses sanctions contre Moscou, Vladimir Poutine avait rappelé que celles-ci s'avéraient coûteuses tant pour la Russie que pour les pays occidentaux lors de la session télévisée annuelle de questions-réponses Ligne directe.

