Venezuela : Washington sanctionne une banque russe pour son «soutien au régime illégitime» de Maduro

Le Trésor américain a déclaré sanctionner la banque russe Evrofinance Mosnarbank, dans le but affiché de sanctionner les institutions financières qui soutiennent le gouvernement vénézuélien du président Maduro, «illégitime» aux yeux de Washington.

Les Etats-Unis ont sanctionné ce 11 mars la banque russe Evrofinance Mosnarbank, mettant à exécution leur menace de punir les sociétés étrangères accusées de soutenir le pouvoir du président vénézuélien Nicolas Maduro.

«Cet acte démontre que les Etats-Unis vont prendre des mesures contre les institutions financières étrangères qui soutiennent le régime illégitime de Maduro et contribuent à l'effondrement économique et à la crise humanitaire qui sont des fléaux pour le peuple du Venezuela», a déclaré le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin dans un communiqué. Cette banque de Moscou est mise en cause pour ses échanges avec le groupe pétrolier public vénézuélien PDVSA.

Détails à suivre...