France : en janvier l’inflation atteint 6%, poussée par les prix de l’alimentation et de l’énergie

L’inflation continue d’augmenter légèrement au début de l’année pour atteindre 6% sur un an. Les hausses de prix les plus spectaculaires continuent de concerner les produits alimentaires et l’énergie qui augmentent de 13,2% et 16,3% sur un an.

Selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), les prix à la consommation auraient augmenté, sur un an, de 6,0% en janvier 2023, après +5,9% le mois précédent.

Cette légère hausse de l’inflation serait due à l’accélération des prix de l’alimentation et de ceux de l’énergie. Les prix des services ralentiraient sur un an. Les prix des produits manufacturés eux, se replieraient sur un mois en raison des soldes d’hiver. Et dans l’ensemble les prix à la consommation auraient augmenté de 0,4% en janvier 2023, après -0,1% en décembre.

Mais sur un an, de janvier 2022 à 2023, les prix de l’alimentation et de l’énergie auraient augmenté respectivement de 13,2% et 16,23%. Sur la même durée l’indice des prix à la consommation harmonisé (qui permet les comparaisons avec les autres pays de l’Union européenne) augmenterait de 7,0% en janvier 2023, après +6,7% en décembre.

En 2023 : récession modeste ou au mieux stagnation

Cette hausse des prix qui érode le pouvoir d’achat des ménages n’a pas encore fait sentir trop durement ses effets en France sur l’ensemble de l’année passée. Ainsi, en 2022, le produit intérieur brut (PIB), a crû de 2,6% en 2022, même s’il a fortement ralenti à + 0,1% au quatrième trimestre.

Mais selon Maxime Darmet, économiste chez Allianz Trade, interrogé par l'AFP : « C'est une résistance de façade de l'économie française».

«La consommation se porte mal et des importations qui chutent autant, ce n'est pas très bon signe : cela veut dire que la demande intérieure est quand même très faible», a aussi expliqué l’économiste qui anticipe pour la France une «entrée en récession modeste ou au mieux en stagnation au premier semestre 2023».