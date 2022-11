Cryptomonnaies : débâcle de la plateforme FTX qui valait 32 milliards de dollars en début d'année

En raison de doutes planant sur ses comptes, la plateforme de cryptomonnaies FTX, basée aux Bahamas, a fait l'objet de retraits massifs. Sa concurrente Binance a rétropédalé après avoir signé une intention de rachat de l'entreprise en difficulté.

Dirigée par Sam Bankman-Fried, l'un des personnages les plus en vue du secteur des cryptomonnaies, la plateforme FTX a fait l'objet de retraits massifs après la publication de l'article d'un site spécialisé et les tweets de Changpeng Zhao, patron de Binance, rivale de FTX.

Binance a d'ailleurs renoncé, le 9 novembre, à acquérir sa concurrente, revenant ainsi sur sa lettre d'intention de rachat, signée la veille, dans laquelle elle affirmait que FTX lui avait «demandé de l'aide en raison d'une importante crise de liquidités».

FTX, la plateforme qui valait 32 milliards de dollars en début d'année

«Nous avons décidé de ne pas donner suite à l'opération d'acquisition de FTX.com [...]. Au début, notre espoir était de pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou dépassent notre capacité à aider», a finalement fait savoir Binance.

«Nous avons vu au cours des dernières années que l'écosystème des cryptos devient plus résilient et nous pensons qu'avec le temps, les cas particuliers qui abusent des fonds des utilisateurs seront éliminés par la force du marché», a ajouté l'entreprise. Selon le site Investing.com, les craintes de faillite de FTX ont fait chuter les cours du Bitcoin (BTC) et de nombreuses autres cryptomonnaies. Le plongeon en question a donné lieu à un nouveau plus bas annuel pour le BTC, à 17 260 dollars.

Comme le relève l'AFP, l'entreprise basée aux Bahamas valait 32 milliards de dollars en début d'année mais il n'aura fallu que quelques doutes sur ses comptes pour précipiter la débâcle de la plateforme.

Pour rappel, la valeur du marché des cryptomonnaies est montée jusqu'à 3 000 milliards de dollars en novembre 2021, avant de repasser sous le cap symbolique des 1 000 milliards de dollars en juin.