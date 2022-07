RT ouvre les inscriptions aux Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2022

Le Khaled Alkhateb International Memorial Awards est un concours international annuel qui récompense les meilleurs reportages effectués par des journalistes depuis une zone de conflit.

RT a ouvert les inscriptions à l’édition 2022 des Khaled Alkhateb International Memorial Awards, concours de journalisme international annuel récompensant les meilleurs reportages en zone de conflit. Le prix a été créé en hommage à Khaled Alkhateb, correspondant freelance pour RT Arabic, tué en Syrie le 30 juillet 2017. Le thème de l’édition 2022 du concours est la couverture du conflit en Ukraine.

Les Khaled Alkhateb International Memorial Awards distingueront les meilleurs reportages dans les catégories suivantes :

- «Meilleur journalisme en zone de conflit», pour la couverture des opérations militaires en Ukraine.

- «Meilleure couverture de l’humanitaire» : pour des reportages sur l’assistance aux civils et aux réfugiés, et sur les efforts de reconstruction des villes et le retour à la vie normale.

Candidatures acceptées sous forme écrite ou en format vidéo

Un prix de 200 000 roubles sera attribué à chaque gagnant.

Les candidatures doivent être déposées sur le site https://award.rt.com, sous forme de texte ou de vidéo.

Les lauréats de la première édition des Khaled Alkhateb International Memorial Awards, en 2018, ont été des journalistes irakiens, irlandais et singapouriens. En 2019, les prix ont été attribués à des reporters issus de Russie, des Etats-Unis, d’Italie et d’Inde. En 2020, des correspondants de guerre de Russie, de Syrie et d’Inde ont remporté les prix. Enfin, les récipiendaires de l’édition 2021 du prix RT provenaient de Russie, des États-Unis et du Yémen.

Depuis la création du prix, le jury du concours se compose de journalistes renommés venus de différents pays, dont la Russie, parmi lesquels Irada Zeïnalova, Evgueni Poddoubni et Alexandre Kots.

Les prix Khaled Alkhateb International Memorial Awards ont été créés en hommage à Khaled Alkhateb, journaliste freelance travaillant notamment avec RT Arabic, mort à 25 ans, tué lors de frappes de missiles effectuées par les insurgés à Homs, en Syrie. Khaled assurait la couverture des combats entre forces gouvernementales syriennes et djihadistes.

En 2018, lors de l’inauguration des Khaled Alkhateb Memorial Awards, le président Vladimir Poutine a remis à la famille du reporter la «Médaille du Courage», attribuée à titre posthume.