Reporters de guerre : des journalistes russe, américains et yéménite lauréats du concours de RT

MOSCOU, LE 27 DÉCEMBRE - Le jury du Prix international Khaled Alkhateb Memorial Awards 2021, décerné aux journalistes pour les meilleures travaux depuis une zone de conflit, a sélectionné les vainqueurs de cette édition. Il s'agit de correspondants de guerre venant de Russie, des États-Unis et du Yémen. La chaîne de télévision RT a créé le prix à la mémoire du journaliste Khaled Alkhateb, qui collaborait avec la chaîne de télévision arabe RT avant d’être tué en Syrie en 2017.

Les Khaled Alkhateb International Memorial Awards sont décernés dans trois catégories : Meilleur travail en zone de conflit : Vidéo; Meilleur travail en zone de conflit : Texte ; Après la guerre : Meilleur reportage ou documentaire – une nouvelle catégorie introduite en 2021. Elle honore les travaux écrits et vidéos sur le retour à la vie normale, qu’il s’agisse de destinées individuelles ou d’efforts de communautés entières.

Lauréats:

1. «Meilleur travail en zone de conflit : Vidéo» ;

- Alexandre Loukianov (Russie), «Silence assourdissant», chaîne de télévision Rossia-24.»

Un reportage filmé sur la ligne de front dans le Donbass, où, selon les représentants de la République populaire de Donetsk, l'armée ukrainienne viole de plus en plus souvent le régime de cessez-le-feu. L'auteur s'est également entretenu avec des résidents locaux qui reconstruisent les maisons détruites par les bombardements.

2. «Meilleur travail en zone de conflit : Texte»

- Anuj Chopra (Etats-Unis), «Combats et affrontements sanglants à Marib (Yémen)» («Battles and Bloodshed in Yemen’s Marib»), agence AFP.

Le reportage couvre la situation à Marib, une région du Yémen riche en ressources naturelles, disputée par les rebelles Houthis et les Forces armées nationales soutenues par l’Arabie saoudite. Pendant des mois d'affrontements acharnés dans la région, des centaines de personnes ont été tuées. La guerre civile en Yémen dure depuis 2014.

3. «Après la guerre : Meilleur reportage ou documentaire».

- Rania Abdullah (Yémen), «Vie interrompue», chaîne de télévision YEMEN-TV.

Сe court documentaire est consacré à la vie de 38 familles au Yémen qui ont été forcées de quitter leurs maisons suite aux hostilités. Ce sont les femmes qui souffrent en premier lieu de l’absence de soins médicaux et d'une pénurie de médicaments dans le pays. Les journalistes se sont adressés aux autorités locales, qui ont promis d'aider les femmes qui apparaissent dans le film.

- Neha Wadekar (États-Unis), «La bataille de Cabo Delgado : La guerre cachée pour les ressources naturelles du Mozambique», The Telegraph.

Сet article d'investigation est consacré au problème de la radicalisation des jeunes dans la province de Cabo Delgado dans le nord-est du Mozambique. Les jeunes, qui estiment que les autorités du pays restreignent l'accès de la population locale aux ressources naturelles, forment des groupes terroristes. La plupart des victimes d'attaques de combattants contre des villes et villages sont des civils.

Chaque lauréat du Prix international Khaled Alkhateb Memorial Awards 2021 recevra un prix en espèces d'environ 200 000 roubles (ou l'équivalent à la date d'aujourd'hui d’environ 2 700 dollars ou 2 400 euros.)

Cette année, les membres du jury ont été le correspondant de guerre Evgueni Poddoubny, lauréat de trois prix de télévision TEFI qu’il a reçus pour son travail en Syrie et en Ukraine, le journaliste et correspondant militaire de la Komsomolskaïa Pravda Alexander Kots, lauréat de plusieurs prix, y compris des prix nationaux pour ces reportage de guerre et Maria Finochina, correspondante de guerre de RT, qui a couvert les principaux conflits armés de ces dernières années et les manifestations d’envergure à travers le monde. Les travaux des participants ont également été évalués par Eva Golinger, journaliste, écrivaine et experte dans le domaine de la politique étrangère américaine et latino-américaine, Ahmed Gomaa, expert des pays arabes et correspondant du journal égyptien Youm7 et Konstantinos Antonopoulos, journaliste grecque et lauréat de prix internationaux.

Lors de la première édition du concours, les prix avaient été attribués à des journalistes irakiens, irlandais et singapouriens. En 2019, les lauréats ont été des représentants de la Russie, des États-Unis, de l'Italie et de l'Inde, qui ont couverts les conflits en Syrie, en Irak et en Libye. En 2020, les prix de RT ont été attribués à des reporters de guerre de Russie, de Syrie et d'Inde.

RT a créé les Khaled Alkhateb International Memorial Awards en mémoire du journaliste de 25 ans Khaled Alkhateb, qui collaborait avec RT Arabic. Il est mort en 2017, dans des frappes de missiles effectuées par les terroristes dans la province syrienne de Homs. Dans ses reportages, Khaled couvrait les combats entre les forces gouvernementales syriennes et les terroristes. En 2018, le président russe Vladimir Poutine a attribué à Khaled Alkhateb une «Médaille d’honneur» qui a été remise à sa famille lors de la première édition des Khaled Alkhateb Memorial Awards.