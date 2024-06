Sommet Corée-Afrique : une délégation tunisienne conduite par le Premier ministre Ahmed Hachani en visite à Séoul

Le premier sommet Corée du Sud-Afrique se tiendra les 4 et 5 juin avec la participation de 48 pays africains. La diplomatie tunisienne a salué une initiative permettant d'élever «le niveau des relations afro-coréennes».

Le Premier ministre tunisien Ahmed Hachani est arrivé ce 3 juin 2024 à Séoul. Il a été accueilli par le représentant du ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud, Chang Kwang-Young, ainsi que par l’ambassadeur de la République tunisienne Kaïs Darraji.

Dans son communiqué publié dimanche, la présidence tunisienne a précisé que la visite en question s’inscrivait dans le cadre d’un premier sommet Corée-Afrique, qui aura lieu dans la capitale coréenne, et ce, sous le thème : «L’avenir que nous créons ensemble : croissance partagée, durabilité et solidarité».

«Ce sommet vise à renforcer la coopération avec le continent africain et à consolider les liens politiques et économiques entre les pays africains et la Corée, notamment dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et de la numérisation», a précisé la même source.

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani est accompagné du ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et de la ministre de l’Économie et de la Planification, Feriel Ouerghi.

«Cette initiative coréenne élèvera le niveau des relations afro-coréennes»

De son côté, le chef de la diplomatie tunisienne, Nabil Ammar, a pris part, dimanche 2 juin 2024, à la réunion ministérielle préparatoire du premier sommet Corée-Afrique tenue à Séoul.

Dans son discours prononcé à cette occasion, Nabil Ammar a salué une «initiative coréenne permettant d'élever les relations afro-coréennes au niveau d’un partenariat fondé sur le principe de parité, de solidarité et l’approbation par l’Afrique de ses choix afin de parvenir à une prospérité commune», selon le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères tunisien.

S’agissant des coopérations dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la culture et du tourisme, Nabil Ammar a appelé à aplanir les difficultés entravant les échanges entre les deux parties.

48 pays africains prendront part au Sommet

Cette rencontre qui a réuni les chefs des diplomaties a été modérée par le ministre des Affaires étrangères coréen Cho Tae-yul et son homologue de la Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzoug, qui assure cette année la présidence tournante de l'Union africaine et coorganise le Sommet, d’après Yonhap.

«La Corée et l'Afrique sont des partenaires qui peuvent communiquer en toute honnêteté et partager des expériences d’enseignements enrichissantes car nous n'avons aucun antécédent de colonisation», a déclaré Cho Tae-yul cité par la même source. Et de poursuivre «je suis convaincu que l’alliance des deux côtés connaîtra une synergie positive».

L’agence Yonhap a également fait savoir que Séoul a appelé à une meilleure coopération avec l'Afrique dans sept domaines. A savoir, le commerce et les investissements, les réponses aux enjeux mondiaux, les infrastructures durables, la formation professionnelle et l'éducation, la transition numérique et la science, la compréhension mutuelle et la promotion des échanges, et enfin la paix et la sécurité.

Le premier sommet Corée du Sud-Afrique qui se tiendra les 4 et 5 juin prochains avec la participation de 48 pays africains vise à renforcer la coopération entre la Corée du Sud et le continent africain et consolider les liens politiques et économiques, notamment dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et de la numérisation.

Il s’agit d’un premier Sommet Corée-Afrique, mais cette initiative s’inscrit dans une dynamique politique déjà entamée par les prédécesseurs de Yoon Suk-yeol, notamment «l’initiative coréenne pour le développement de l’Afrique» engagée par le président Roh Moo-hyun (2003-2008), puis par Lee Myung-Bak (2008-2013) qui a, pour sa part, lancé en mai 2013 le club des «Amis de l’Afrique», une initiative pour promouvoir les investissements sud-coréens à travers le continent.