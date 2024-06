Le président tunisien Kaïs Saïed clôture sa visite à Pékin par une tournée dans les sociétés chinoises

Sur invitation du président chinois Xi Jinping, Kaïs Saïed, s’est rendu à Pékin pour effectuer une visite d'État du 28 mai au 1er juin. L'occasion pour le Chef de l'Etat tunisien de visiter notamment l'entreprise Huawei et de découvrir des opportunités de partenariats technologiques, mais surtout de signer un partenariat stratégique avec Pékin.

Invité d’honneur en Chine, Kaïs Saïed a assisté en premier lieu à la cérémonie d'ouverture de la 10e réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe qui s'est ouvert le 30 mai 2024. Pour clôturer, ensuite, sa visite par une tournée dans les sociétés chinoises afin de renforcer les liens culturels et technologiques entre la Tunisie et la Chine, a fait savoir la Présidence de la République tunisienne via un communiqué publié sur son compte officiel Facebook.

Accompagné par la Première dame de Tunisie, la juge Ichraf Chebil, et des membres de la délégation tunisienne, le président tunisien a ensuite visité, durant la journée du 1er juin, la province chinoise de Dongguan. Kaïs Saïed s’est rendu à la Grande Bibliothèque de la société Huawei ainsi qu'au siège officiel de la société. Lors de cette visite, le conservateur de la Bibliothèque a présenté au président de la République tunisienne et à sa délégation les différents pavillons, en mettant l’accent sur le pavillon dédié particulièrement à la Tunisie.

De son côté, Kaïs Saïed a saisi cette occasion pour présenter les multiples civilisations qui se sont succédées en Tunisie et offrir des ouvrages tunisiens à la Grande Bibliothèque, comme symbole d’amitié entre les deux peuples tunisien et chinois.

Le Chef de l’État tunisien a également visité le siège officiel de l’entreprise « Huawei » dans la ville de Shenzhen (province de Dongguan), où il a rencontré son fondateur, Ren Zhengfei, toujours selon la présidence tunisienne.

«La numérisation n’est plus une option, mais une nécessité absolue»

Le locataire de Carthage a fait le tour de tous les départements appartenant à l’entreprise où il a pris connaissance des dernières innovations technologiques de Huawei à travers le monde de manière générale puis en Tunisie en particulier, ainsi que sur les opportunités de développement de partenariats futurs dans divers domaines, notamment la numérisation de l’administration, les transactions financières, l’éducation et les énergies renouvelables.

«La numérisation n’est plus une option, mais une nécessité absolue, indépendamment de ses avantages en termes de rapidité et de transparence, elle est aussi un moyen efficace pour lutter contre la corruption, comme le prouvent les expériences de nombreux pays» a souligné le président tunisien, toujours selon la même source.

La société chinoise Huawei a démarré ses activités en Tunisie en 1999, pour devenir au fil des temps un partenaire majeur et un des leaders sur le marché des TIC (Technologies de l’information et de la communication). Avant de se lancer dans la téléphonie mobile, les smartphones et l’Android en 2010, Huawei a ouvert, en 2006, un centre de formation au Pôle Technologique d’El Ghazela (Centre d’Études et des Recherches des Télécommunication), situé au nord de la capitale Tunis.

En 2009, Huawei Marine Networks, spécialisée dans les technologies de communications optiques sous-marines, a fourni à Tunisie Télécom (opérateur national) le système de câblage sous-marin de 170km, reliant Kélibia, ville côtière située à la pointe du Cap Bon au nord-est de la Tunisie, à la ville italienne de la province de Trapani, en Sicile.

© Présidence de la République de Tunisie

Pour clôturer sa tournée, Kaïs Saïed s’est dirigé vers le siège de la société chinoise BYD (Build Your Dream), spécialisée dans la fabrication de moyens de transport terrestre à énergie électrique et hybride.

Durant sa visite, le président Saïed a évoqué le service public de transport tunisien en mettant l'accent sur les moyens de transport collectif notamment les bus, les métros et les trains, soulignant qu’il s’agissait d’une priorité absolue en Tunisie. «L'État œuvre à trouver des solutions rapides et efficaces pour sauver et développer le secteur afin de garantir concrètement le droit de transport et contribuer à la croissance économique», a noté le communiqué publié par Carthage citant le président tunisien.

Partenariat stratégique avec Pékin

Le président tunisien était convié au Forum avec trois homologues arabes, à savoir le roi bahreïni Hamad ben Isa Al Khalifa, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président émirati Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan. Lors de son discours prononcé à l’occasion de l’ouverture des travaux de la 10e conférence ministérielle du Forum, le président chinois Xi Jinping a proposé cinq cadres de coopération pour accélérer la construction d'une communauté sino-arabe d’avenir partagé.

Kaïs Saïed et Xi Jinping ont annoncé l'établissement d'un partenariat stratégique entre la Tunisie et la Chine, en marge de leur rencontre qui a eu lieu le vendredi 31 mai 2024. Le président chinois Xi Jinping a déclaré à cette occasion, qu'«au cours de soixante ans de relations diplomatiques, la Chine et la Tunisie se sont toujours respectées et soutenues mutuellement, et se sont traitées sur un pied d'égalité», selon des propos rapportés par Xinhua.

Le dirigeant chinois a indiqué que la Chine était prête à travailler avec la Tunisie pour approfondir leurs échanges et «porter les relations bilatérales à un nouveau niveau», d’après la même source. Et d'ajouter que Pékin était disposé à approfondir la coopération dans la construction d'infrastructures et les nouvelles énergies, mais aussi la médecine et les soins de santé, ou encore l'agriculture.

Bien que la relation bilatérale sino-tunisienne ait débuté avec l’indépendance de la Tunisie en 1956, les relations diplomatiques officielles se sont établies en 1964. D’ailleurs, c’est au début de l’année en cours que les deux pays ont célébré leur soixantenaire. Un timbre postal a été émis par la poste tunisienne pour marquer cette occasion.