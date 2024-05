Russie : une femme tuée par un drone ukrainien dans la région de Belgorod

Un drone kamikaze ukrainien a attaqué une voiture, tuant une femme, a rapporté le gouverneur de la région de Belgorod Viatcheslav Gladkov.

«Un véhicule circulant avec une personne au volant et trois passagers a été attaqué par un drone-kamikaze», a rapporté sur Telegram le gouverneur de la région russe de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.

«Malheureusement, une femme est morte sur place à la suite de l’explosion», a-t-il précisé. Son mari et ses beaux-parents blessés dans l’attaque ont été hospitalisés.

Le ministère russe de la Défense a indiqué de son côté avoir neutralisé dans la nuit deux autres drones et une roquette dans la région. Un autre drone a été abattu dans la région frontalière de Koursk.

Frontalière de l’Ukraine, la région russe de Belgorod est régulièrement visée par des tirs de l’artillerie et des drones ukrainiens.

Le 12 mai, une frappe ukrainienne a provoqué l’effondrement d’un immeuble, tuant 16 personnes et en blessant 30 autres. Le 7 mai, une attaque ukrainienne a tué sept civils et en a blessé 35. Belgorod avait été endeuillée à la veille du Nouvel An par une frappe ukrainienne ayant fait 25 morts et une centaine de blessés, le bombardement le plus meurtrier sur le sol russe depuis le début du conflit.