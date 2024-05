Région de Kharkov : l’armée russe indique avancer «dans les profondeurs» des défenses ukrainiennes

Le ministère russe de la Défense a rapporté ce 19 mai des avancées sur le front nord, dans la région de Kharkov, où les troupes russes sont à l'offensive depuis plus d'une semaine. L'enjeu selon le Kremlin : la création d'une «zone tampon» afin de protéger la région russe de Belgorod des tirs ukrainiens.

«Les unités du groupe de troupes Nord continuent d'avancer dans les profondeurs de la défense ennemie», a indiqué ce 19 mai le ministère russe de la Défense.

Depuis le 10 mai, les forces russes ont lancé une offensive sur le front nord, dans la région de Kharkov, bousculant les défenses ukrainiennes et annonçant la prise d’une quinzaine de localités.

«Le groupe a repoussé cinq contre-attaques de groupes d'assaut ennemis dans les régions de Voltchansk, Liptsy et Tikhoïé», a précisé le ministère russe de la Défense.

Selon le média russe Dva Maïora ce 19 mai, les troupes russes seraient en train de créer une «zone tampon». «De violents combats sont en cours», ajoute le site d'information, estimant que les défenses ukrainiennes se sont effondrées en certains points, sious les frappes de l’artillerie russe et les largages des redoutables bombes FAB. Kiev a toutefois dépêché des renforts, au risque d’étirer ses lignes de défense et d’affaiblir d’autres segments du front.

© Rybar Carte du front au 13 mai selon le média russe Rybar. A l'ouest de l'offensive russe, la ville de Lyptsi. A l'est, celle de Voltchansk.

Dans un entretien à l’AFP, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé le 18 mai que ses troupes avaient stoppé l’avancée russe, tout en prévenant que l’opération de Moscou «peut être constituée de plusieurs vagues». «Et ça, c’est leur première vague», a-t-il ajouté.

Les autorités ukrainiennes ont aussi annoncé que 4 personnes seraient mortes ce 19 mai à Kharkov, et huit autres blessées.

Une «zone tampon» pour protéger Belgorod

Commentant l’offensive russe devant la presse en marge de sa visite en Chine, le président russe Vladimir Poutine a indiqué le 17 mai que la Russie n’avait pas l’intention de lancer un assaut contre Kharkov, mais que ses troupes créaient une «zone tampon» afin de mettre un terme aux bombardements constants des villes frontalières russes par l’artillerie ukrainienne. Vladimir Poutine avait prévenu depuis l’été 2023 et la tentative de contre-offensive ukrainienne qu’une telle mesure serait nécessaire si les bombardements venaient à perdurer.

Frontalière de l’Ukraine, la région russe de Belgorod est régulièrement visée par des tirs de l’artillerie et des drones ukrainiens. Le 12 mai, un immeuble s’est effondré à la suite d’une frappe ukrainienne, tuant 16 civils et en blessant 30 autres. Le 7 mai, une attaque ukrainienne a tué sept civils et en a blessé 35 autres. Belgorod avait aussi été endeuillée à la veille du dernier Nouvel An par une frappe ukrainienne dans le centre-ville ayant fait 25 morts et une centaine de blessés, le bombardement le plus meurtrier sur le sol russe depuis le début du conflit.