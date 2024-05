Russie : le bilan du bombardement ukrainien sur l'immeuble de Belgorod s'élève à 16 morts

Le bilan du bombardement de l'immeuble de Belgorod le 12 mai par les forces armées ukrainienne s'est alourdi à 16 morts et une vingtaine de blessés.

Le corps d'une nouvelle victime a été retrouvé à Belgorod, sur les lieux de l'effondrement de l'immeuble résidentiel, a indiqué à RIA Novosti le ministère russe des Situations d'urgence. «Le nombre de victimes s'élève à 16 personnes», a précisé celui-ci.

Le 12 mai, cette ville russe frontalière a été la cible d'intenses bombardements de la part des troupes ukrainiennes, avec des alertes de missiles retentissant à plusieurs reprises tout au long de la journée.

Un immeuble résidentiel de dix étages s'est effondré après une frappe des forces armées ukrainiennes. Environ une heure après l'impact, la toiture, située au-dessus des appartements qui s'étaient écroulés, s'est à son tour effondrée, blessant trois sauveteurs à des degrés divers.

Situation continuellement tendue à Belgorod

En plus des personnes tuées dans l'effondrement de l'entrée, trois autres personnes ont été victimes des frappes à Belgorod ce jour-là.

La situation est particulièrement tendue dans la ville, a rapporté sur place RT en français le 13 mai.

Ces tirs ukrainiens touchant des bâtiments civils interviennent alors que l'armée de Kiev est en difficulté sur le front, subissant notamment une offensive russe dans la région de Kharkov depuis le 10 mai. La diplomatie russe dénonce des représailles sur des civils.

La comité d'enquête russe a ouvert le 12 mai une procédure pénale pour attaque terroriste et la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a dénoncé sur Telegram «un nouveau maillon sanglant dans la chaîne de crimes du régime de Kiev», estimant que les «frappes délibérées sur des infrastructures civiles, des immeubles résidentiels, des hôpitaux, des écoles étaient devenues une marque de fabrique du groupe criminel de Zelensky» soutenu par l'Occident.

Frontalière de l’Ukraine, la région russe de Belgorod est régulièrement visée par des tirs de l’artillerie et des drones ukrainiens. Le 7 mai, une attaque ukrainienne a tué sept civils et en a blessé 35 autres. Belgorod avait surtout été endeuillée à la veille du dernier Nouvel An par une frappe ukrainienne ayant fait 25 morts et une centaine de blessés, le bombardement le plus meurtrier sur le sol russe depuis le début du conflit.