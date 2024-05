Nouvelle frappe ukrainienne à Belgorod, trois morts

Les autorités de la ville russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont rapporté dans la soirée du 12 mai qu'un second bombardement ukrainien dans la ville avait tué trois autres civils, quelques heures après l'effondrement meurtrier d'un immeuble à la suite d'une frappe.

« La ville de Belgorod a de nouveau été soumise aujourd'hui à des bombardements massifs de la part des forces armées ukrainiennes », a déclaré le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, sur Telegram, le soir du 12 mai.

« À notre grand regret, trois civils ont été tués : une jeune fille de 19 ans, une femme et un homme qui sont morts sur place des suites de leurs blessures », a-t-il précisé, ajoutant que cinq personnes avaient aussi été blessées, et secourues.

Cinq immeubles ont été endommagés, et les pompiers ont dû intervenir pour éteindre l’incendie. Le bombardement a provoqué une panne de courant.

Plus tôt dans la journée, une frappe ukrainienne a frappé un immeuble résidentiel de Belgorod, provoquant l'effondrement de dix appartements. Douze personnes ont été tuées, et plus de 30 blessées.

Frontalière de l’Ukraine, la région russe de Belgorod est régulièrement visée par des tirs de l’artillerie, de missiles et de drones ukrainiens. Le 7 mai, une attaque ukrainienne a fait sept victimes civiles et blessé 35 personnes. Belgorod avait surtout été endeuillée à la veille du dernier Nouvel An par une frappe ukrainienne ayant fait 25 morts et une centaine de blessés, le bombardement le plus meurtrier sur le sol russe depuis le début du conflit.