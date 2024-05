Offensive russe dans la région de Kharkov : l'armée annonce la libération de quatre villages

Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir libéré quatre nouvelles localités dans la région de Kharkov ce 12 mai. Les forces russes mènent une offensive dans ce secteur depuis le 10 mai, bousculant les troupes ukrainiennes.

Le ministère russe de la Défense a fait état ce 12 mai de la prise de quatre localités proches de la frontière, Gatichtché, Krasnoïé, Morokhovets et Oleïnikovo, dans la région de Kharkov.

Les troupes russes y mènent une offensive depuis le 10 mai. Le média russe Rybar avait alors rapporté des frappes préparatoires de l'artillerie. Le 11, cinq villages avaient déjà été pris aux forces ukrainiennes.

Selon le journaliste du Bild Julian Röpke, partisan de Kiev, la largeur de l'offensive est de 20 kilomètres. «Au troisième jour, l'ampleur réelle de la tragédie ne se révèle que petit à petit», écrit-il sur X, avant d'ajouter : «contrairement à tous les "espoirs" et affirmations selon lesquelles les Russes ne disposeraient pas de suffisamment d’hommes et de matériel dans cette région, ils sont actuellement supérieurs aux défenseurs ukrainiens sur le terrain et continuent d’avancer».

De plus en plus de forces jetées dans la bataille

Selon le média russe Dva Maïora, les combats sont acharnés et les forces aériennes russes utilisent «un grand nombre» de bombes FAB. «L'ennemi a surmonté la confusion initiale et organise une défense, faisant venir des renforts», précise le média, avant d'ajouter que les forces russes déploient aussi de plus en plus de troupes dans la bataille.

© Rybar Les axes de l'offensive russe au 10 mai.

Kiev admet que la situation s'est «significativement dégradée»

Le commandant en chef des forces ukrainiennes Oleksandr Syrsky a assuré pour sa part que «les tentatives de percer nos défenses ont été stoppées». Il a toutefois admis que la situation s’était «significativement dégradée» et restait «compliquée». Les forces ukrainiennes «font tout ce qu'elles peuvent pour maintenir leurs lignes de défense et infliger des dégâts à l'ennemi», a-t-il déclaré.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté assuré, dans une allocution le 12 mai au soir, que des contre-attaques ukrainiennes étaient en cours. «Perturber les plans d'offensive russes est désormais notre tâche numéro un», a-t-il affirmé.

Rybar a aussi signalé ce 12 mai des avancées russes dans le Donbass, en direction de Tchassov Iar. La situation est de plus en plus tendue pour l'armée ukrainienne sur le front, empirant depuis l'échec de sa contre-offensive de l'été 2023.